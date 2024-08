Olimpíadas de 2024: Smith e Girma brilham na nova seleção feminina dos EUA

A identidade da seleção feminina dos EUA ainda está em andamento, mas a semifinal de futebol feminino das Olimpíadas de 2024, na terça-feira, provou mais uma vez que as americanas são uma força em cada lado do campo.

Mesmo com a Alemanha controlando o meio do campo contra os Estados Unidos por longos intervalos da partida, as americanas provaram ser superiores dentro de cada área de pênalti, como fizeram nove dias antes em seu confronto da fase de grupos, quando venceram por 4 a 1. A atacante Sophia Smith marcou no primeiro tempo da prorrogação para levar a seleção feminina dos EUA à vitória por 1 a 0 e a uma vaga no jogo da medalha de ouro olímpica pela primeira vez desde 2012.

O único gol marcou uma partida muito diferente da vitória da seleção feminina dos EUA sobre a Alemanha na fase de grupos, mas foi tudo o que foi necessário graças a outro esforço defensivo resoluto. A zagueira central Naomi Girma foi sensacional novamente, como tem sido em campo durante todos os minutos desta Olimpíada e da Copa do Mundo do ano passado, e a goleira Alyssa Naeher fez uma defesa acrobática nos segundos finais da prorrogação para negar o empate à Alemanha.

Essas foram as margens finas definidoras de um jogo de desgaste no meio-campo, um em que os EUA lutaram às vezes para lidar com as rotações da Alemanha e a mudança de forma com e sem a bola. A diferença na partida foi a precisão e a consistência dos americanos dentro da área em ambas as pontas do campo.

A circunstância do gol de Smith foi assustadoramente semelhante ao gol da vitória do companheiro de equipe Trinity Rodman na prorrogação, três dias antes, nas quartas de final contra o Japão: um final brilhante que encerrou uma jogada forte e irônica dos americanos.

Girma jogou uma bola para o volante Sam Coffey, que se virou e, em um raro momento, teve tempo na bola centralmente. Coffey então encontrou Mallory Swanson com um passe vertical na espinha da Alemanha — que foi tirada de forma pela primeira vez — e o passe de Swanson para Smith teve o peso perfeito para atrair a goleira alemã Ann-Katrin Berger enquanto estava apenas ao alcance de Swanson.

Essa qualidade no terço final foi um catalisador para o sucesso da seleção feminina dos EUA ao longo destas Olimpíadas. Swanson, Smith e Trinity Rodman se uniram para contribuir com 10 dos 11 gols das americanas, um sinal tangível de quão incrível o trio tem sido — em forte contraste com a Copa do Mundo do ano passado, que Swanson perdeu devido a uma lesão e onde Rodman e Smith lutaram como parte de questões mais amplas para os Estados Unidos.

Girma continua sendo a constante do outro lado do campo, mesmo com a parceira de zaga Tierna Davidson tendo lutado contra lesões neste torneio, incluindo sair do jogo de terça-feira no intervalo. Girma anulou todas as investidas alemãs na área na terça-feira, desde cabeceios de última hora enquanto corria para seu próprio gol até interceptar calmamente os cruzamentos da Alemanha como se estivesse recebendo um passe de sua própria companheira de equipe. O desempenho de Girma nesta Olimpíada apenas reitera o que tem sido óbvio para qualquer um que esteja prestando atenção: ela está facilmente entre — se não já aos 24 anos — as melhores zagueiras do mundo. Isso ficou aparente na Copa do Mundo do ano passado, apesar das dificuldades da seleção feminina dos EUA mais acima no campo.

Agora, a presença defensiva de Girma é um complemento para um ataque rugindo a todo vapor. Naeher raramente era chamada em momentos de verdadeiro sofrimento, mas sua defesa de chute nos momentos finais do jogo preservou o shutout e garantiu a vitória.

Sophia Smith comemora após marcar o gol da vitória contra a Alemanha e levar a seleção feminina dos EUA à disputa pela medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024. (Foto de ARNAUD FINISTRE/AFP via Getty Images)

É verdade que parte da superioridade da seleção feminina dos EUA dentro da área de 18 jardas se resume a quem a Alemanha estava sem: a atacante Lea Schüller e a veterana Alexandra Popp, que perderam a partida devido a lesões. Mesmo sem elas, a rotação criativa de jogadoras da Alemanha criou uma vantagem no meio do campo. Jule Brand, normalmente uma ponta, oscilava entre áreas abertas e uma posição central, dependendo se a Alemanha tinha a posse de bola, e isso contribuiu para que as alemãs sobrepujassem o meio-campo central da seleção feminina dos EUA.

Isso deve ser uma preocupação particular para a treinadora principal da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, considerando que a Alemanha nem sequer tinha a meia-central Lena Oberdorf, que sofreu uma lesão grave no joelho logo antes do torneio. O meio-campo dos EUA lutou de uma forma diferente — muito passivo em mostrar a bola — nas quartas de final de sábado contra o bloco baixo do Japão. Heroísmo tardio da linha de frente também foi necessário para essa vitória.

Ainda assim, Hayes e suas jogadoras ficarão emocionadas por estarem na partida pela medalha de ouro no sábado, objetivamente à frente do cronograma, considerando que Hayes assumiu o comando do time há apenas dois meses. A seleção feminina dos EUA encontrou diferentes maneiras de vencer ao longo dessas Olimpíadas, desde o domínio sobre Zâmbia, Alemanha e Austrália na fase de grupos, até a batalha contra uma equipe disciplinada do Japão. O desempenho de terça-feira foi corajoso, pois cada lado superou a exaustão do exigente cronograma olímpico e do calor do verão.

As americanas mais uma vez mostraram que têm falhas, inclusive no meio-campo, mas também provaram algo que não provaram — pelo menos de forma convincente — desde a última vez que estiveram na França, inclusive em Lyon, o local da semifinal de terça-feira e do triunfo na final da Copa do Mundo de 2019: esta é uma equipe que encontrou a mistura certa de talento, treinamento e coragem para resolver diferentes desafios conforme eles foram apresentados. É uma velha receita de sucesso para a seleção feminina dos EUA, e agora as deixou a uma vitória de uma quinta medalha de ouro olímpica.