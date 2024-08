Olimpíadas: Espanha supera a França em clássico e conquista ouro no futebol masculino

PARIS — A Espanha continuou seu domínio de longa data no futebol internacional de forma incrível na sexta-feira, conquistando a medalha de ouro olímpica masculina com uma vitória frenética por 5 a 3 na prorrogação sobre a França em uma partida que incluiu quase tudo.

Houve um déficit inicial, uma reviravolta enérgica, uma vantagem de dois gols desperdiçada, um dramático pênalti francês nos acréscimos do VAR e, finalmente, a superioridade espanhola quando mais importava para deixar o técnico francês Thierry Henry, assim como uma torcida lotada e apaixonada no Parc des Princes, absolutamente arrasada.

“Estou muito feliz porque nossos jogadores se sacrificaram muito para estar aqui”, disse o técnico da Espanha, Santi Denia, “e eles merecem ganhar a medalha de ouro”.

Henry, a lenda francesa, disse: “Obviamente esse não era o resultado que queríamos, mas ganhamos uma medalha.”

Ele acrescentou: “Não foi fácil montar essa equipe, mas estou orgulhoso do trabalho que fizemos.”

A partida foi um clássico para assistir de novo agora mesmo, a final masculina de maior pontuação na história das Olimpíadas. O substituto Sergio Camello finalmente decidiu, correndo para um lindo passe de Adrián Bernabé no 100º minuto e dando um toque suave sobre o goleiro que avançava para desencadear comemorações selvagens dos jogadores espanhóis enquanto Henry girava sobre os calcanhares na área técnica e os jogadores franceses simplesmente olhavam.

O choque deles era compreensível, pois certamente parecia que eles poderiam fazer uma volta mágica para reivindicar o ouro na capital do país. Em vez disso, foi a Espanha — novamente — que ficou no topo do pódio. Fermín López marcou duas vezes com Álex Baena também convertendo uma falta, e Camello acrescentou um segundo, com a França empurrada para a frente, pouco antes do fim do tempo para encerrar.

“Somos as crianças mais felizes do mundo”, disse Camello aos repórteres depois.

Os dois gols de Sergio Camello na prorrogação deram o ouro para a Espanha. Justin Setterfield/Getty Images

O ouro olímpico, o primeiro da Espanha desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona, ​​vem na esteira dos troféus espanhóis na Eurocopa masculina no início deste verão, bem como na Copa do Mundo Feminina, um ano atrás.

Adicione a isso os títulos do Campeonato Europeu Sub-19 masculino e feminino do mês passado — sem mencionar os clubes espanhóis que ganharam os troféus da Liga dos Campeões masculina e feminina nesta temporada — e o universo do futebol está claramente vivendo um cerco quase total à Espanha.

“Acho que não há segredo”, disse Denia. “Você tem que escolher os jogadores certos. Você precisa se tornar uma família. Você tem que deixar seus egos para trás e todos precisam trabalhar juntos.”

Seja qual for a receita, está funcionando para a Espanha, embora os franceses tivessem planos de quebrar a tendência. Depois de ser vaiado para fora do campo no intervalo perdendo por 3 a 1, a França martelou o gol espanhol repetidamente sem recompensa antes de finalmente conseguir um avanço com 11 minutos para o fim do tempo normal.

Michael Olise cobrou uma falta do flanco em direção ao gol, que desviou em Maghnes Akliouche e foi parar no canto inferior, diminuindo a diferença para apenas um.

Então, em um escanteio aos 89 minutos, Juan Miranda derrubou Arnaud Kalimuendo no segundo poste. A bola tinha voado bem além deles e o árbitro inicialmente ignorou os protestos franceses, mas assim que o VAR sugeriu uma revisão em campo, os fãs franceses pularam de pé em antecipação.

Jean-Philippe Mateta, usando a braçadeira de capitão após Alexandre Lacazette ser substituído antes do intervalo, enquanto a França buscava novas energias, calmamente cobrou o pênalti, e a França ganhou 30 minutos a mais.

Claro, mesmo chegar a esse ponto foi uma provação. Depois de ficar para trás quando Arnau Tenas lamentavelmente errou o chute de Enzo Millot no 12º minuto, a Espanha virou o jogo completamente no meio do primeiro tempo. No espaço de apenas 10 minutos, López, o prodígio do Barcelona, ​​marcou duas vezes enquanto Baena desviou uma maravilhosa cobrança de falta por cima do muro para chocar os fãs franceses, que incluíam o técnico da seleção principal da França, Didier Deschamps, bem como o ex-técnico do Arsenal, Arsene Wenger.

Deschamps podia ser visto com a cabeça entre as mãos enquanto a França era aberta, mas os franceses voltaram ao jogo, avançando nos acréscimos do primeiro tempo antes de continuar pressionando durante o segundo tempo.

Quando chegaram à prorrogação com o ímpeto totalmente a seu favor, parecia que a conclusão da luta de volta era inevitável. Mas então, num piscar de olhos, aconteceu: Bernabé abaixou o ombro. Camello correu. E os espanhóis dançaram juntos mais uma vez.

“É um sonho incrível se tornando realidade”, disse o atacante Abel Ruiz. “Ganhar o ouro aqui é algo que significa muito para todos nós. Nas últimas semanas, lutamos e trabalhamos para realizar nosso sonho, então estamos muito, muito orgulhosos.”