Olimpíadas: EUA vencem Alemanha e vão à final do futebol feminino

LYON, França — Mais uma vez, foi preciso trabalhar mais, mas a seleção feminina dos EUA jogará pela medalha de ouro depois de derrotar a resiliente Alemanha por 1 a 0 na semifinal na terça-feira à noite.

Sophia Smith surgiu no centro das atenções bem a tempo para as americanas, marcando o gol da vitória no minuto 95 para enviar os EUA para a partida final deste torneio olímpico no sábado em Paris. Ela enfrentará o Brasil ou a Espanha, que jogariam mais tarde na terça-feira na outra semifinal.

O gol de Smith veio no final de uma partida lenta e afetada, jogada em condições de calor, e se essa receita para o sucesso dos EUA parece familiar, é porque é. Há apenas três dias, nas quartas de final, foi um dos parceiros de linha de frente de Smith, Trinity Rodman, que marcou na prorrogação para desempatar o 0 a 0 e enviar os EUA sobre o Japão.

O chute de Rodman foi um foguete, uma explosão de longe que ondulou no canto superior do gol. Este foi mais preciso, pois Mallory Swanson jogou uma bola para trás e Smith capitalizou um momento de hesitação da goleira alemã, Ann-Katrin Berger, e da zagueira Felicitas Rauch.

Com a bola rolando entre os dois alemães, Smith avançou e mandou a bola por cima de Berger e para dentro da rede. Ela então caiu de costas — uma combinação, quase certamente, de exausta e aliviada — enquanto suas companheiras de equipe tombavam ao seu lado.

O gol de Sophia Smith deu à seleção feminina dos EUA a vitória sobre a Alemanha e chegou à final das Olimpíadas. Brad Smith/ISI/Getty Images

Depois de jogar as quartas de final diante de uma multidão lotada no Parc des Princes em Paris, os EUA se apresentaram em um palco significativamente menos barulhento em Lyon. O estádio aqui comporta cerca de 60.000 fãs, mas estava apenas um quarto cheio para esta partida, tornando fácil para quase todos no prédio ouvirem Hayes gritando com seus jogadores da lateral.

O jogo também começou em ritmo lento, provavelmente devido ao calor intenso (as temperaturas estavam perto de 32 graus Celsius) e a um pouco de hesitação dos alemães, que foram forçados a fazer duas mudanças inesperadas em sua escalação preferida.

A capitã do time Alexandra Popp foi cortada de última hora devido a uma doença, enquanto a dinâmica atacante Lea Schüller também ficou de fora com inflamação no joelho esquerdo. Considerando que a Alemanha tinha essas duas jogadoras disponíveis na partida da fase de grupos com os EUA e ainda assim perdeu por 4 a 1, não foi um desenvolvimento ideal.

Como esperado, os EUA começaram bem. Com Tierna Davidson de volta de uma lesão no joelho e Sam Coffey retornando de suspensão, os EUA puderam usar seu alinhamento do Match 1 e partiram imediatamente para o ataque. Berger fez três defesas nos primeiros sete minutos, embora nenhum dos chutes — de Davidson, Rose Lavelle e Smith — tenha sido particularmente forte.

Na verdade, a melhor chance inicial foi da Alemanha. Jule Brand girou e chutou de perto, e se não fosse por uma mão forte de Alyssa Naeher, os alemães teriam tido uma vantagem aos 24 minutos que foi (principalmente) contra o curso do jogo.

Os EUA continuaram a sondar, muitas vezes jogando pela esquerda, onde Crystal Dunn estava incrivelmente ativa, mas era frequentemente bloqueada pela agressão defensiva da Alemanha. O apito do árbitro era uma constante; Nicole Anyomi mandou Emily Fox voando com uma barcaça de ombro que foi o momento mais notável de fisicalidade, enquanto a Alemanha terminou o tempo com 11 faltas contra 4 das americanas.

Hayes parecia injetar um pouco de energia na hora, colocando Lynn Williams no lugar de Lavelle com Swanson caindo um pouco mais fundo no meio-campo — um ajuste que se mostrou crítico. Naomi Girma, que foi a melhor jogadora dos EUA na defesa central, respondeu em minutos colocando Swanson atrás da linha de defesa alemã, apenas para ver Swanson bater na rede lateral enquanto o árbitro assistente levantava sua bandeira.

Smith teve uma chance ainda melhor a cinco minutos do fim — ela até colocou a bola no fundo da rede —, embora sua finalização inteligente depois de correr atrás só tenha sido possível porque ela também estava impedida.

Frustrados como estavam, essa combinação era o que os EUA precisavam. Cinco minutos depois do início da prorrogação, Swanson tentou novamente, e dessa vez Smith segurou sua corrida perfeitamente antes de avançar para mandar os EUA de volta a Paris.