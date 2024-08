Olimpíadas: Marrocos derrota Egito e conquista 1ª medalha de futebol

Soufiane Rahimi marcou dois gols e garantiu a medalha de bronze para o Marrocos ao derrotar o Egito por 6 a 0 na quinta-feira, o primeiro pódio da equipe nas Olimpíadas.

Abde Ezzalzouli, Bilal El Khannouss, Akram Nakach e Achraf Hakimi também marcaram para o Marrocos, que foi para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0 para a alegria dos torcedores marroquinos no Estádio La Beaujoire, em Nantes.

Rahimi marcou oito gols na França, a maioria no torneio. Aos 28 anos, ele é um dos jogadores acima da idade permitidos nas equipes olímpicas sub-23.

Foi o terceiro quarto lugar do Egito nas Olimpíadas — depois de Amsterdã em 1928 e Tóquio em 1964.

Marrocos se inspirou durante todo o torneio em sua seleção principal masculina, que foi uma surpresa semifinalista na Copa do Mundo de 2022. Os jogadores também foram incentivados pelos fãs fiéis que acompanharam a equipe em sua jornada na França.

“Queríamos ganhar a medalha de ouro, isso é certo, mas vencer um jogo como esse, ganhar a primeira medalha do nosso país aqui e na frente de tantos fãs, é uma sensação incrível”, disse o atacante Ilias Akhomach.

Soufiane Rahimi marcou duas vezes e ajudou Marrocos a conquistar a medalha de bronze. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

O time também derrotou os Estados Unidos por 4 a 0 no Parc des Princes em Paris nas quartas de final, mas depois perdeu para a Espanha por 2 a 1 nas semifinais. A Espanha jogará contra a França na sexta-feira pela medalha de ouro.

Os fãs marroquinos têm sido fervorosos em seu apoio durante todo o torneio. Na fase de grupos, eles invadiram o campo e atiraram garrafas em uma vitória de 2 a 1 sobre a Argentina, causando a suspensão do jogo por cerca de duas horas.

O primeiro gol de Rahimi saiu de cabeça aos 26 minutos, quando o goleiro egípcio Hamza Alaa colocou uma luva, mas não conseguiu defender.

Menos de três minutos antes do gol de Rahimi, Ezzalzouli marcou do topo da área de pênalti no canto mais distante. Ele se juntou aos seus companheiros marroquinos em uma oração no canto do campo após o gol.

Marrocos viu o retorno do meio-campista El Khannouss, que estava suspenso para a semifinal. Ele fez 3-0 ao se livrar de uma série de defensores para um gol no 51º.

O segundo gol de Rahimi veio aos 64, e ele deu assistência para o gol de Nakach aos 73.

Hakimi, que joga na França pelo Paris Saint-Germain, marcou em uma cobrança de falta no final.

“Todo o crédito para o Marrocos. Eles foram incríveis na frente do gol. Eles tiveram uma porcentagem muito alta em termos de finalização. Para nós, não era para ser hoje”, disse o técnico do Egito, Rogerio Micale, que treinou o Brasil para a medalha de ouro em casa nos Jogos de 2016.

O Egito estava sem Omar Fayed, que foi expulso com cartão vermelho na semifinal contra a França.

O Egito também perdeu o ponta Zizo, um dos jogadores acima da idade do time, que teve que sair aos 12 minutos após se lesionar.