Olimpíadas: Seleção Feminina dos EUA vence o Brasil e conquista 5º ouro, o 1º desde 2012

PARIS — A seleção feminina dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro olímpica no sábado, derrotando o Brasil por 1 a 0, em um jogo que exigiu uma forte postura defensiva no primeiro tempo, seguida por um avanço preciso e calculado no segundo para negar o Brasil e sua lendária capitã Marta.

Foi um final familiar para um torneio que tinha sido muito voltado para as novidades da seleção feminina dos EUA: uma nova treinadora, Emma Hayes, uma nova linha de atacantes e uma nova perspectiva após a decepção da Copa do Mundo Feminina do verão passado, tudo se uniu para resultar em um quinto título olímpico recorde, o primeiro desde 2012, para as mulheres dos EUA, que nunca ficaram atrás em nenhum momento de suas seis partidas na França.

Mallory Swanson marcou o gol da vitória no minuto 57 com uma finalização habilidosa após correr em direção ao gol, mas o jovem meio-campista Korbin Albert — que entregou a bola — e Sophia Smith, que espertamente fugiu da jogada após perceber que estava em posição de impedimento, foram os facilitadores. Assim que Swanson fez seu chute forte passando pela goleira brasileira Lorena, a multidão no Parc des Princes — que incluía Tom Cruise e Megan Rapinoe — explodiu.

Foi o quarto gol de Swanson no torneio, o maior entre as americanas e empatado em segundo lugar entre todas as jogadoras na competição. O Brasil, que estava no comando durante boa parte do início do jogo, continuou a pressionar em busca do empate, mas não conseguiu encontrar o caminho. A goleira dos EUA, Alyssa Naeher, que foi a jogadora mais valiosa de seu time no primeiro tempo, não permitiu nenhum gol nas rodadas eliminatórias.

A partida foi disputada no mesmo campo onde as equipes masculinas da Espanha e da França fizeram um clássico de oito gols na final do dia anterior, e as equipes femininas começaram em um ritmo que pelo menos indicava uma potencial explosão ofensiva também.

O gol de Mallory Swanson rendeu a quinta medalha de ouro para a seleção feminina dos EUA. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

O Brasil começou sem Marta, uma decisão que era compreensível — o time tinha acabado de vencer a França e a Espanha enquanto ela cumpria uma suspensão por cartão vermelho — mas ainda assim parecia estranha. E Hayes tirou Rose Lavelle de sua escalação em favor de Albert, um aparente aceno ao histórico de lesões de Lavelle e à possibilidade de tempo extra. Desnecessário dizer que foi uma decisão que funcionou perfeitamente.

Assim como fizeram na virada sobre a Espanha, as brasileiras saíram pressionando. Em dois minutos, Ludmila teve um chute de curta distância defendido por Naeher, um chamado de despertar precoce que pareceu uma flecha desviada. Despreocupada, o Brasil continuou avançando. Adriana dançou habilmente na linha de fundo e quase conseguiu um pênalti de Crystal Dunn. Ludmila virou Naomi Girma e disparou um chute na rede que foi anulado por impedimento. Gabi Portilho venceu Tierna Davidson e quase perdeu Ludmila com um cruzamento perigoso na frente do gol.

As americanas também tiveram momentos. O giro mágico de Trinity Rodman no meio-campo a fez voar em direção ao gol e Swanson usou sua velocidade também para atrair um escanteio, mas o Brasil sempre pareceu mais perigoso. Se não fosse por Naeher — que fez uma defesa mágica de Portilho nos acréscimos do primeiro tempo — as americanas estariam bem atrás no intervalo.

Em vez disso, eles estavam nivelados e capazes de sair com maior urgência e verve. Smith cruzou para fora do alcance de Swanson e Sam Coffey teve uma chance que desviou para fora para trazer a torcida dos EUA de volta antes que Albert encontrasse seu espaço. Um rápido olhar, um passe impetuoso e o Brasil estava cambaleando.

Marta, jogando sua sexta Olimpíada e o que se espera seja sua última internacional, entrou na hora, mas estava constantemente bloqueada. Quatro minutos em 10 minutos de acréscimos, Adriana empurrou uma cabeçada em mergulho no gol de perto que Naeher — novamente == afastou.

Marta colocou as mãos na cabeça. Os fãs americanos cantaram de alegria. Um ano após uma decepção incrível, a seleção feminina dos EUA estava de volta.