Olivier Giroud disponível para estreia no LAFC na Copa das Ligas

O técnico do LAFC, Steven Cherundolo, disse que Olivier Giroud estará disponível para jogar pelo time da MLS pela primeira vez na terça-feira à noite, na partida da Copa da Liga contra o San Jose Earthquakes, no BMO Stadium, em Los Angeles.

Embora o LAFC tenha contratado Giroud em uma transferência gratuita no final de abril, ele só se juntou oficialmente ao time em 1º de agosto, depois de jogar o Campeonato Europeu com a França.

“Olivier estará disponível para amanhã”, disse Cherundolo na coletiva de imprensa antes da partida.

Giroud está pronto para estrear na Leagues Cup após uma temporada bem-sucedida de 2023-24 com o AC Milan, onde ele registrou 15 gols e oito assistências em 35 partidas da temporada regular. O ex-companheiro de seleção da França, Hugo Lloris, espera que o atacante tenha um impacto imediato e impulsione o desenvolvimento do time.

“Ele é um ótimo jogador e só pode ser uma boa adição para o LAFC. Obviamente, é mais fácil para mim falar porque o conheço muito bem, mas ele vai trazer sua personalidade, liderança e experiência”, disse Lloris no MLS All-Star Game.

“Eu ainda acredito que ele vem aqui para continuar vencendo, é assim que ele é. Ele vai ajudar esse jovem time a continuar o desenvolvimento. Para mim, pessoalmente, vai ser uma experiência muito boa nesse estágio de nossas carreiras. Não esperávamos compartilhar essa última experiência juntos.

Olivier Giroud competiu pela França na Euro ’24 antes de se juntar ao seu novo time, o LAFC, neste verão. Imagens Getty

“Mas acho que na mente dele, ele sempre quis vir para a MLS um dia ou outro. Acho que era o momento certo para ele vir.”

Giroud chega aos Estados Unidos após 18 anos nas principais ligas profissionais da Ligue 1, Premier League e Serie A, que incluíram as últimas quatro temporadas com o AC Milan. Ele tem 285 gols em 716 partidas de clube.

O ex-atacante do Arsenal revelou em sua entrevista coletiva de apresentação em 2 de agosto que o LA Galaxy o contatou em 2021. No entanto, ele rejeitou a proposta do time da MLS na época para assinar com o Milan antes de finalmente assinar com o LAFC.

“É um pouco engraçado… Assinei pelo AC Milan [in 2021]antes disso, conheci alguém do LA Galaxy”, Giroud disse em sua apresentação pelo LAFC duas semanas atrás. “Eu disse a eles que não era o momento certo para eu deixar a Europa.

“Para mim, ingressar no LAFC é o destino. Deus quis que eu estivesse lá com vocês.”

Agora, Giroud e o LAFC tentarão vencer o Earthquakes nas oitavas de final para avançar para as quartas de final do torneio.