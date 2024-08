Oregon e Kansas lideram a Semana 1 de uniformes de futebol universitário

A ação do futebol universitário está de volta para a Semana 1 e o calor uniforme continua de onde parou.

O No. 3 Oregon Ducks é conhecido por seus uniformes icônicos e não duplicados. Em sua partida da Semana 1 contra o Idaho Vandals, os Ducks usarão seus uniformes “Gang Green” que apresentam um patch de logotipo no ombro de seu logotipo clássico do mascote Duck.

O Kansas Jayhawks, classificado em 22º lugar, derrotou o Lindenwood Lions por 48 a 3 durante o jogo em Kansas City, Kansas, no estádio do Sporting Kansas City.

As cores do time do Sporting KC são azul-bebê e marinho. Para homenagear o clube de futebol, os Jayhawks arrasaram com um uniforme azul-gelo na vitória.

Aqui estão as melhores combinações de uniformes para a Semana 1 do futebol universitário.

Branco para fora

O Georgia Tech Yellow Jackets está em alta após derrotar o No. 10 Florida State Seminoles em Dublin em um field goal walk-off. O Yellow Jackets enfrentará o rival da cidade, Georgia State Panthers, em seus uniformes brancos gelados.

Os UNLV Rebels viajarão para o sul para enfrentar o Houston Cougars, com a esperança de levar a vibração de Sin City para Space City com um uniforme todo branco.

Herói da cidade natal se tornou um vilão😈 ⚪️⚪️⚪️⚪️ Nossos tópicos para a semana 1. foto.twitter.com/JU2TYmSe9u — Futebol UNLV (@unlvfootball) 29 de agosto de 2024

Combinações chamativas

O West Virginia Mountaineers receberá o poderoso No. 8 Penn State Nittany Lions em busca de redenção de sua estreia na temporada de 2023, quando caiu para Penn State por 38-15. O Mountaineers tentará fazer isso com estilo com suas camisas douradas e calças azul-marinho.

A Semana 2 marca o início da viagem de dois jogos do UTSA Roadrunners, que apresenta seu confronto na I-35 contra o Texas State Bobcats e, em seguida, uma visita da Semana 3 ao No. 4 Texas Longhorns. Mas antes de viajarem, os Roadrunners estão começando sua temporada com um visual elegante, arrasando com uma combinação laranja-sobre-laranja em casa contra o Kennesaw State Owls.

O No. 20 Texas A&M Aggies colocou a “faculdade” no futebol universitário. Mas eles terão uma carga e tanto para levantar na Semana 1 contra Marcus Freeman e o No. 7 Notre Dame Fighting Irish. A busca dos Aggies no sábado por uma virada é liderada por suas camisas marrom, calças brancas e um capacete branco para colocar tudo junto.