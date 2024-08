Os 49ers vão conseguir Dak Prescott? Os rumores de agência livre esquentam

EO San Francisco 49ers, já lidando com um elenco caro e repleto de estrelas, pode se encontrar em uma situação intrigante de quarterback na próxima offseason. Rumores sugerem que se o atual quarterback do Cowboys, Dak Prescott, chegar à agência livre no próximo inverno, o 49ers pode fazer um movimento para adquiri-lo, potencialmente abalando o cenário da NFL.

Prescott está entrando na temporada final de seu contrato de quatro anos e US$ 160 milhões com Dallas, e há especulações crescentes de que ele pode não concordar com uma extensão antes de atingir a agência livre. Se isso acontecer, os 49ers podem ser os principais concorrentes para seus serviços, especialmente se seu atual quarterback, Brock Purdy, não mostra melhora significativa nesta temporada.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

Os 49ers têm um histórico de explorar opções de quarterback de alto nível. Eles já foram vinculados a possíveis movimentos para Tom Brady e Kirk Cousins. Prescott pode ser o próximo grande alvo, principalmente se o técnico Kyle Shanahan o vir como um quarterback veterano e polido que pode elevar seu ataque a novos patamares.

De acordo com o especialista em contratos da NFL Mike Ginnitti da Spotrac, não há muita diferença estatística entre Prescott e Purdy. Ginnitti destacou no “Spotrac Podcast” que “estatisticamente falando, PFF, avançado, tradicional (estatísticas), Brock Purdy e Dak Prescott são basicamente o mesmo quarterback.” Ele acrescentou que se Purdy não progredir, os 49ers podem considerar seriamente contratar Prescott como uma forma de manter seu status de concorrentes.

49ers podem perseguir Prescott se Purdy não brilhar

As estatísticas reforçam essa comparação. Na temporada passada, Prescott teve uma média de 265,6 jardas de passe por jogo com uma taxa de conclusão de 69,5%, enquanto Purdy teve uma média de 267,5 jardas com uma taxa de conclusão de 69,4%. Prescott lançou para 36 touchdowns em 17 jogos, enquanto Purdy teve 31 TDs em 16 jogos. Mesmo nas classificações de quarterback, eles estavam próximos, com Purdy em 113,0 e Prescott em 105,9. O Pro Football Focus classificou Prescott com 90,0ocupando o quarto lugar na NFL, enquanto Purdy obteve 87,4, ficando em sexto lugar.

Se os 49ers decidirem perseguir Prescott, eles precisarão fazer alguns ajustes financeiros, já que Prescott pode comandar um salário de cerca de US$ 70 milhões anualmente no ano que vem. Isso será especialmente verdadeiro se o teto salarial da NFL continuar a aumentar, potencialmente atingindo US$ 285 milhões nos próximos anos.

Prescott provavelmente atrairá a atenção de outras equipes também, como o Raiders, Giants, Broncos e Saintsque também poderia estar no mercado por um quarterback de primeira linha. Com o histórico comprovado de Prescott, incluindo liderar a liga em finalizações e touchdowns na temporada passada, ele poderia esperar pela agência livre para maximizar seu valor.

Como Ginnitti observou, “Ele precisa se tornar um agente livre, esse é o ponto… Dak Prescott deve a si mesmo se tornar um agente livre também.“Se Prescott realmente chegar ao mercado, os 49ers podem estar na disputa para contratar um dos principais quarterbacks da NFL.