Os confrontos que determinarão a disputa dos playoffs da WNBA de 2024

A WNBA está de volta e, antes que percebamos, os playoffs também estarão.

Com a temporada recomeçando na quinta-feira à noite e todos os 12 times de volta à ação no sábado, a liga está a todo vapor em seu último mês da temporada regular.

Seis times parecem apostas bem seguras para chegar aos playoffs: New York Liberty, Connecticut Sun, Minnesota Lynx, Seattle Storm, Las Vegas Aces e Phoenix Mercury. Abaixo deles na classificação, Indiana Fever e Chicago Sky estão atualmente em sétimo e oitavo, mas o nono colocado Atlanta Dream não está muito atrás.

Enquanto algumas equipes estarão focadas em conquistar uma das oito vagas do playoff, outras competirão por classificações. As quatro primeiras colocadas sediarão séries de primeira rodada melhor de três, então as primeiras colocadas sediarão as semifinais e finais melhor de cinco.

Há muitos jogos a serem disputados entre agora e 19 de setembro, o último dia da temporada regular — o que significa que muita coisa pode mudar em relação às classificações e até mesmo às chances dos times na pós-temporada. Ainda assim, conforme o jogo ganha força neste fim de semana, aqui estão alguns dos confrontos que impactarão a corrida dos playoffs.

17 de agosto em Las Vegas (16h00 horário do leste dos EUA, CBS); 8 de setembro em Nova York (16h00 horário do leste dos EUA, ESPN)

As Aces (16-8) não parecem tão invencíveis quanto no ano passado, mas duas batalhas entre os dois supertimes da liga e uma revanche das Finais da WNBA de 2023 não podem ser perdidas. Dez atletas olímpicas de Paris representando quatro países entrarão em quadra no sábado em seu segundo encontro da temporada. As Liberty (22-4) venceram por oito no primeiro encontro, quando a armadora estrela das Aces, Chelsea Gray (pé), não estava disponível.

Todos os olhos estarão voltados para esses confrontos restantes. Será que o Liberty assumirá o controle da rivalidade e se consolidará como o favorito ao campeonato? Ou os Aces mostrarão que, com Gray de volta, suas esperanças de tricampeonato estão vivas e bem?

18 de agosto em Phoenix (21h00 horário do leste dos EUA); 15 de setembro em Chicago (18h00 horário do leste dos EUA)

Uma das maiores surpresas da offseason foi o pedido de troca da MVP das Finais da WNBA de 2021, Kahleah Copper, de Chicago para Phoenix. Copper enfrentou seu antigo time pela primeira vez na quinta-feira e verá o Sky mais duas vezes antes do fim da temporada regular. As franquias, com 3½ jogos de diferença na classificação, são ambas lideradas por treinadores principais do primeiro ano (Nate Tibbetts em Phoenix, Teresa Weatherspoon em Chicago) e têm algo a provar. O Mercury foi fraco na primeira metade da temporada com um recorde de 13-12, mas ainda tem talento e, com melhor saúde, pode competir por um campeonato. As perspectivas de playoff para o Sky 10-15, enquanto isso, ficaram mais obscuras com a troca de Marina Mabrey. Contar totalmente fora seu conjunto de guarda-poste de Chennedy Carter – que não jogou na derrota de quinta-feira contra o Phoenix – e Angel Reese, no entanto, não seria sensato.

21 de agosto em Las Vegas (21h30 horário do leste dos EUA, ESPN); 23 de agosto em Minneapolis (21h30 horário do leste dos EUA, ION)

Poucos, talvez ninguém, previram que Las Vegas estaria em quinto na classificação na pausa olímpica. Felizmente para os Aces, eles se saíram muito melhor com Chelsea Gray de volta à escalação, indo 10-2 desde seu retorno em 19 de junho. Mas os bicampeões defensores devem trabalhar para garantir a vantagem de jogar em casa por pelo menos uma rodada da pós-temporada — Vegas foi a semente nº 1 em 2022 e 2023 quando ganhou seus títulos. Vencer os melhores times, incluindo Minnesota, ajudaria os Aces nesse esforço.

Dito isso, o Lynx tem muito em jogo. Eles receberam expectativas mistas de pré-temporada depois de não terem a mais chamativa das offseasons. Mas com Napheesa Collier — que pode ter sido a favorita para MVP se A’ja Wilson não estivesse tendo uma temporada historicamente dominante — na quadra, Minnesota poderia desafiar os Aces e retornar às suas primeiras Finais desde 2017, quando ganhou seu quarto campeonato em sete anos.

24 de agosto em Nova York (19h00 horário do leste dos EUA)

A série entre os dois primeiros times na classificação tem sido desequilibrada, com o Liberty vencendo os três primeiros confrontos e respondendo por metade das perdas totais de Connecticut. O Sun (18-6) pode finalmente conseguir um contra um dos finalistas da WNBA da temporada passada? Connecticut está 1-10 contra esta iteração do supertime de Nova York que remonta à temporada passada. Realisticamente, se quiser ganhar o primeiro título da franquia na WNBA este ano, Connecticut terá que decifrar o código do Liberty. Veremos se Mabrey, adquirido por meio de troca logo antes do intervalo, pode ajudar o Sun a mover a agulha.

O New York está atualmente três jogos à frente do Sun e tentará fortalecer sua posição na liderança para garantir a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs.

26 de agosto em Atlanta (19h30 horário do leste dos EUA, NBA TV); 8 de setembro em Indiana (16h horário do leste dos EUA)

É bem possível que Indiana (11-15), Chicago (10-15) e Atlanta (7-17) acabem brigando pelas duas últimas vagas dos playoffs, dando a essas duas disputas um significado adicional. Atlanta, que voltou aos playoffs na temporada passada pela primeira vez desde 2018, pode estar pronta para um empurrão tardio com a escolha nº 1 de 2022, Rhyne Howard (tornozelo), e o armador Jordin Canada (mão), ambos retornando de lesões.

Mas se o Fever jogar como tem feito desde meados de junho — quando Caitlin Clark se estabeleceu na liga e a química do time funcionou — eles também não serão oponentes fáceis. O primeiro desses jogos pode determinar qual time começou a correr após a pausa olímpica.

Também digno de nota: Indiana, que busca sua primeira vaga na pós-temporada desde 2016, está atualmente vencendo por 2 a 0 na série da temporada.

30 de agosto em Chicago (19h30 horário do leste dos EUA, ION)

Os três primeiros encontros entre os novatos Clark e Reese renderam. Indiana levou os dois primeiros jogos, Chicago teve vantagem no terceiro, e todos os três foram decididos por uma combinação de 10 pontos. Este quarto e último confronto da temporada regular pode ter ainda mais força do que os outros: The Fever e Sky estão a meio jogo um do outro na classificação após a derrota de Chicago na quinta-feira.

Clark e Reese minimizaram sua rivalidade na quadra, mas este também é seu último confronto direto antes de uma disputa competitiva de Novato do Ano ser decidida. Independentemente do resultado do ROY, ambos mostraram o quão impactantes serão para suas franquias e na liga muito além deste ano.

1º de setembro em Connecticut (13h00 horário do leste dos EUA, NBA TV); 3 de setembro em Connecticut (19h00 horário do leste dos EUA)

Seattle venceu Connecticut na única vez em que os dois times se enfrentaram na primeira metade da temporada — dando ao Sun suas únicas derrotas consecutivas neste verão. Ambos os times com mentalidade defensiva tentarão colocar suas unidades em ótima forma na hora dos playoffs, e eles ainda têm níveis que podem desbloquear ofensivamente. Enfrentar uma competição acirrada no início de setembro é uma ótima oportunidade para ajustar as coisas rumo à pós-temporada. O Storm, que reformulou seu elenco na offseason com as adições de Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith, está pronto para retornar aos playoffs nesta temporada depois de ficar de fora em 2023. Com uma forte exibição em Connecticut, eles podem melhorar sua atual quarta colocação.

1º de setembro em Dallas (16h ET, NBA TV); 15 de setembro em Indiana (15h ET, NBA TV)

Os Wings concluíram a primeira metade da temporada com um estrondo ao derrotar o Fever por 101 a 93, um ponto alto para um início decepcionante de 6 a 19 que os colocou na parte inferior da classificação da liga.

A versão de Dallas que entrará em quadra após a pausa olímpica será muito mais forte: Satou Sabally (ombro) e Jaelyn Brown (doença) retornam na sexta-feira, com a primeira vestindo a camisa das Wings pela primeira vez nesta temporada, e Maddy Siegrist (dedo) deve jogar na terça-feira em Nova York.

Com força total, os Wings esperam que eles se pareçam mais com a versão que terminou em quarto na classificação da liga no ano passado e chegou às semifinais. Será preciso uma recuperação furiosa para retornar à pós-temporada, mas vitórias contra o Fever ajudariam.

15 de setembro em Nova York (15h00 horário do leste dos EUA)

O Liberty não perdeu com muita frequência nesta temporada, mas o Lynx levou a melhor sobre eles — duas vezes se você incluir o jogo do campeonato da Commissioner’s Cup. O New York vingou essa derrota uma semana depois, e os dois se encontrarão mais uma vez no último fim de semana da temporada regular.

Fique de olho em Jonquel Jones para esta: a MVP da WNBA de 2021 está tendo uma das melhores temporadas de sua carreira, mas dois de seus oito jogos com pontuação de um dígito nesta temporada foram contra o Lynx, incluindo a final da Commissioner’s Cup.

17 de setembro em Seattle (22h00 horário do leste dos EUA, NBA TV)

Se a temporada regular terminasse hoje, o Storm e o Aces jogariam um contra o outro na primeira rodada como quarta e quinta sementes — uma perspectiva que parece injusta para ambos os times e para os fãs de basquete em geral. As sementes podem ser embaralhadas entre agora e o final real da temporada regular, mas esta inclinação de meados de setembro ainda será uma para assistir, já que ambos fazem um esforço final para as quatro primeiras sementes do playoff.