Os fãs de Kylie Jenner acham que Timothée Chalamet está escondido atrás da foto

Kylie Jenner é amor Timothée Chalamet tem mantido as coisas discretas em seu romance … mas se há algo sobre os fãs de Kylie, eles são como falcões desenterrando os detalhes.

O magnata da maquiagem compartilhou duas selfies no espelho IG na segunda-feira, parecendo sensual como sempre. Mas espere aí – o que é isso no fundo? Isso é… Timothée, escondido nas sombras?? Bem, os fãs investigativos de Kylie estão 100% convencidos de que é ele!

Claro, pode ser um exagero… mas você não pode culpar os fãs por tentarem vislumbrar o casal indescritível. Afinal, com o romance deles passando despercebido, qualquer indício deles no mesmo espaço é impressionante, pelo menos para seus fãs.

K&T foi flagrado pousando em Los Angeles na segunda-feira, após uma viagem às Bahamas – provavelmente uma festa de aniversário, já que KJ completou 28 anos no fim de semana.

Kylie compartilhou alguns fotos de bolo de aniversário … com Kris Jenner inclinando-se com um grande sorriso. Mas, TC estava visivelmente desaparecido do posto.