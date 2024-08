Os filhos de Britney Spears querem visitar Jamie Spears depois de anos separados

Britney Spears pode não estar interessado em um reencontro com seu pai, Jamie Spearsmas o mesmo não acontece com seus dois filhos adolescentes… que planejam visitar o avô depois de anos separados.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Britney e Kevin Federlinemeninos – Sean Preston dar Jayden – discutiram recentemente uma viagem para visitar o avô, que mora na Louisiana.

Disseram-nos que os meninos acompanham Jamie com frequência… e fazem ligações com ele pelo menos uma vez a cada duas semanas. No entanto, já se passaram anos desde que SP e Jayden viram Jamie pessoalmente.

Além de Jamie, os meninos vão querer ver outros parentes na Louisiana. Para ser claro, tudo isso faz parte das discussões iniciais e não há um cronograma exato de quando a viagem acontecerá.

Jamie também esteve em desacordo com Kevin, Sean Preston e Jayden… com JS até sendo atingido com uma ordem de restrição após um incidente preocupante com SP em 2019. No entanto, fontes nos dizem que Kevin e Jamie agora têm um bom relacionamento… e ambos querem o que é melhor para os meninos.

Disseram-nos que K-Fed e os meninos fizeram questão de mostrar um pouco de amor a Jamie depois de descobrirem sobre seus sérios problemas médicos em 2023… em que uma infecção massiva levou à sua morte. perna sendo amputada.

Não está claro se Britney está ciente dos planos de seus filhos. Acreditamos que a visita pode não agradar a Britney, que tem falado muito sobre seu afastamento de Jamie.

Lembre-se, após o colapso público de Britney em 2007, JS interveio e assumiu o controle da vida de sua filha, tornando-se seu conservador. Embora a tutela tenha sido originalmente concebida para ser temporária, ela durou cerca de 13 anos antes finalização em novembro de 2021.