Os gols de Kylian Mbappé virão, diz Carlo Ancelotti do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que não está preocupado com os gols de Kylian Mbappé depois que o atacante não conseguiu balançar as redes pelo segundo jogo consecutivo da LaLiga.

Mbappé chegou ao Madrid com um contrato de cinco anos neste verão e estreou pelo clube na vitória da Supercopa da UEFA contra a Atalanta no início deste mês.

Escolhas do editor

1 Relacionado

No entanto, a vitória dos campeões da LaLiga por 3 a 0 no Bernabéu contra o Real Valladolid no domingo viu Mbappé ser substituído aos 86 minutos, após seu segundo jogo na liga sem marcar.

“Isso me deixa muito feliz. Comecei no Bernabéu vencendo o jogo e conquistamos os três pontos”, disse Mbappé à Real Madrid TV após o jogo.

“Foi uma ótima noite. Os fãs estavam no topo. Queríamos ganhar o primeiro jogo [here]. É um sonho jogar neste estádio, mas temos outro jogo na quinta-feira e queremos vencer novamente.”

O meio-campista Federico Valverde colocou o Madrid na frente após o intervalo, e o substituto Brahim Díaz marcou o segundo gol, antes do substituto de Mbappé, Endrick, marcar seu primeiro gol pelo clube aos 96 minutos.

Falando em sua entrevista coletiva após a partida, Ancelotti negou que a posição de Mbappé como centroavante — em vez de começar na ponta — estivesse limitando sua capacidade de contribuir para o time.

“Não, não creio que seja assim”, disse Ancelotti.[Mbappé] é um atacante espetacular, muito rápido, movimenta-se bem sem a bola.

“Ele teve três chances. Acho que nessa posição ele vai marcar, como sempre marcou. Não acho que ele tenha que jogar na esquerda ou na direita. Ele vai marcar gols.”

Ancelotti também elogiou Endrick, que assinou com o Madrid neste verão depois de completar 18 anos.

“Ele parece bem”, disse Ancelotti. “Ele tem grande potencial, e com o gol, ele mostrou todas as suas qualidades. Ele tem bom controle, e um bom chute.

“Ele é um atacante de área de penalidade. Em espaços pequenos, ele é muito, muito perigoso.”

A vitória do Madrid sobre o Valladolid ocorreu após um empate por 1 a 1 fora de casa com o Real Mallorca no fim de semana de abertura da temporada da LaLiga, em uma tentativa de defender seu título.

A equipe está atualmente sem os meio-campistas Jude Bellingham e Eduardo Camavinga, ambos lesionados, enquanto o zagueiro Ferland Mendy está suspenso contra o Valladolid.

O Madrid viajará para Las Palmas na quinta-feira, antes de receber o Real Betis no próximo fim de semana.