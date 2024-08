Os melhores filmes brasileiros inesquecíveis que você definitivamente deveria

O cinema brasileiro produziu inúmeros filmes impressionantes com uma narrativa excepcional que carrega a essência de sua cultura local. Esses filmes não foram apenas amados pelos brasileiros, mas também ganharam reconhecimento mundial e divertiram pessoas de todos os cantos do mundo. Aqui, exploraremos alguns dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos.



Cidade de Deus (2002)

Um filme épico dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund foi baseado no romance “Cidade de Deus”, escrito por Paulo Lins. A história também inclui alguns eventos reais e foi ambientada nas favelas do Rio de Janeiro, onde um menino cresce no ambiente violento das favelas e enfrenta a dura realidade da pobreza e dos crimes. O elenco principal inclui Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Douglas Silva e Seu Jorge. O filme foi indicado ao Oscar Internacional, ganhou o prêmio de melhor diretor e fotografia e foi eleito o oitavo melhor filme brasileiro de todos os tempos.



Confissões de uma garota invisível

Filme de comédia e comovente dirigido por Bruno Garotti, baseado no romance "Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e Dramática" e escrito por Thalita Reboucas. O filme gira em torno de uma estudante chamada Tete, que é introvertida e socialmente desajeitada, mas a história se torna interessante quando seus pais enfrentam problemas financeiros e ela é forçada a se transferir para uma nova escola. O filme capta os altos e baixos que ela enfrenta em sua vida para adaptá-la ao ambiente de uma nova escola. O elenco inclui Marcus Bessa como Zeca, Caio Cabral, Klara Castanho, Fernanda Concon como Laís, Rosane Gofman, etc.

Fonte da imagem: Cidade de Deus



Limite

Limite foi lançado em 17 de maio de 1931, no Teatro Capitólio, no Rio de Janeiro, e o filme tem duração total de 120 minutos. Foi um filme psicológico dirigido, escrito e produzido por Mário Peixoto e é considerado uma das obras mais famosas da história do cinema brasileiro. O filme se passa em um barco no meio do oceano, com um homem e duas mulheres dentro, e, à medida que o barco deriva, leva os espectadores a suas vidas passadas por meio de flashbacks. O filme mostra a vida de pessoas que perderam o desejo de viver e atingiram o ponto de saturação de suas vidas. Olga Breno, Tatiana Rey, Raul Schnoor, Brutus Pedreira etc. são os principais membros do elenco que fizeram uma grande contribuição para o filme com suas excepcionais habilidades de atuação.



Falta Só o Perfeito

Falta Só o Perfeito é um filme brasileiro de comédia que foi lançado em 18 de novembro de 2021. O filme foi dirigido por Ale McHaddo e escrito por Michelle Ferreira, e o filme é um remake do popular filme “Coração de Leão”. O elenco inclui Juliana Paes como Ivana Taveres, Leandro Hassum como Ricardo Leon, Letícia Birkheuer como Dra. Cláudia e Elizângela como Márcia Alvarenga. O filme é sobre uma advogada, Ivana Taveres, que se divorciou recentemente e começou um relacionamento romântico com um médico viúvo, um rapaz baixo.

À medida que o relacionamento cresce, eles enfrentam os desafios do preconceito social e da insegurança por causa de suas diferenças de altura. O filme transmite uma mensagem muito bonita para a sociedade: que o amor é incondicional e não é definido por atributos físicos como altura, aparência etc. O ponto interessante do filme ocorre quando ela tem de decidir se deve ouvir seu coração e continuar o relacionamento ou deixá-lo, dando importância ao preconceito social.



7 Prisioneiros

O filme brasileiro 7 Prisioneiros foi dirigido por Alexandre Moratto, produzido por Ramin Bahrani e lançado em 6 de setembro de 2021. O filme é estrelado por Christian Malherioes e Rodrigo Santaro e foi o 78º filme em exibição no Festival Internacional de Cinema de Veneza. O filme gira em torno de Mateus, um garoto de apenas 15 anos que deixa seu país em busca de emprego, mas infelizmente acaba se tornando vítima da escravidão moderna, que era comandada por Luca em São Paulo. A duração do filme é de cerca de 90 minutos, e o filme retrata a luta enfrentada pelo garoto para sustentar sua família em circunstâncias estranhas.