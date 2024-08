Os pais de Aaron Rodgers culpam Olivia Munn pelo cisma entre QB e família

Aaron Rodgers ‘, dizem os pais Olivia Munn foi o motivo do cisma inicial entre o quarterback e sua família… alegando que ela causou a divisão depois que a então estrela do Packers teve um jogo ruim em 2014.

O casal diz que visitou Aaron em Green Bay pouco antes de ele enfrentar o Buffalo Bills em um confronto no início de dezembro… e quando eles partiram, as coisas pareciam bem.

No entanto, depois que Aaron botou um ovo no tilt … Munn supostamente ligou para Ed e Darla e disse que eles não eram mais desejados no próximo jogo de Rodgers, um confronto de estrada com os Buccaneers em Tampa Bay.