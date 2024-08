Os Yankees devem se ajustar enquanto os times adversários passam por Aaron Judge

NOVA YORK — Aaron Judge tem massacrado arremessadores nos últimos três meses. Seus números nesse período pertencem a videogames com a dificuldade reduzida para Rookie. Os times tentaram e falharam em desacelerar o astro do New York Yankees, mas recentemente uma nova estratégia ousada surgiu.

O New York Mets deu o primeiro passo em um confronto no final de julho quando eles inequivocamente lançaram em torno de Judge. Ele andou quatro vezes, uma intencionalmente, em uma vitória do Mets. No sábado, o Toronto Blue Jays seguiu esse modelo, dando três walks intencionais para Judge depois que ele explodiu um home run no primeiro inning.

“É difícil”, Judge disse. “Eu sempre quero bater.”

O primeiro passe livre dos Jays, com ninguém na base e dois eliminados no segundo inning, foi a primeira vez em mais de 50 anos que um jogador foi intencionalmente eliminado nessa situação tão cedo em um jogo. No domingo, Judge foi intencionalmente eliminado com dois eliminados e um corredor na primeira base no quinto inning com os Blue Jays liderando por 2 a 0.

“Ah, então isso está além do tratamento Bonds”, disse o gerente dos Yankees, Aaron Boone, com um sorriso. “Agora vamos chamar de tratamento Judge.”

O comentário de Boone foi irônico. Barry Bonds compilou um recorde da liga principal de 232 walks — 120 intencionais — em 2004. Judge registrou 92 walks — apenas 11 deles intencionais até agora — mas sua produção nesta temporada é a mais próxima que vimos do pico de Bonds nas últimas duas décadas.

Judge, 32, está rebatendo .321 com 41 home runs e um OPS de 1.147 em 114 jogos. Remova seu primeiro mês de dificuldades atípicas e os números são ainda mais impressionantes: uma linha de corte de .368/.500/.803 com 37 home runs e 91 RBIs em 87 jogos. Dois anos depois de rebater um recorde da Liga Americana de 62 home runs, Judge está a caminho de 58 home runs e números superiores na maioria das outras categorias. Ele está melhor do que nunca.

Ultimamente, porém, isso significa menos oportunidades de causar danos.

A recente recuperação dos Yankees após seis semanas de queda foi acompanhada por uma pergunta fascinante: os adversários vão evitar regularmente lançar para Judge na reta final e até mesmo em outubro?

“É estratégico”, disse o ás dos Yankees, Gerrit Cole. “Eu adoro vê-lo bater, então eu queria que eles não fizessem isso.”

Com uma caminhada intencional no primeiro jogo de uma rodada dupla contra o Los Angeles Angels na quarta-feira, Judge se tornou o primeiro jogador dos Yankees com cinco caminhadas intencionais em um período de três jogos desde que aconteceu duas vezes com Roger Maris em 1962. O único outro jogador dos Yankees que caminhou intencionalmente cinco vezes em um período de três jogos foi Babe Ruth em 1923. A sequência de três jogos IBB de Judge está empatada em terceiro lugar na história da franquia, atrás de Aaron Robinson em maio de 1947 e Joe DiMaggio em julho de 1939 (ambas foram sequências de quatro jogos).

“É uma droga porque você o quer no bastão”, disse o defensor direito dos Yankees, Juan Soto, que rebate em segundo na escalação, na frente de Judge. “Estou fazendo o meu melhor para colocá-lo em campo, e vê-los passar por ele me deixa louco. Não gosto disso. Quero que o desafiem e vejam o que ele realmente pode fazer. Mas é o que é. Faz parte do jogo. Eles estão tentando vencer também, então você respeita isso.”

Um gambito mais comum em eras anteriores, os dados — junto com o fim dos arremessadores rebatendo na Liga Nacional — levaram os clubes a evitar rebatedores que davam walks intencionalmente nos últimos anos. Mas o estratagema se tornou uma opção mais razoável neste caso quando a escalação entrou em colapso em torno de Soto e Judge em junho e no final de julho, mesmo com os All-Stars continuando a postar números notáveis ​​como uma dupla. Desde 4 de junho, os rebatedores dos Yankees foram 4 de 39 com cinco walks imediatamente após os 47 walks de Judge nesse período.

Soto e Judge foram fixados em seus lugares na ordem de rebatidas, segundo e terceiro respectivamente, durante toda a temporada, mas Boone revelou na quarta-feira que considerou inverter Soto e Judge na esperança de forçar os times a arremessar para Judge. Ele reconheceu que também pensou em ter Soto e Judge rebatendo um e dois na escalação.

“Provavelmente não necessariamente seguiria esse caminho”, Boone acrescentou. “Mas você nunca diz nunca.”

Por enquanto, a maneira mais simples de induzir os times a lançar para Judge é Austin Wells continuando sua produção recente atrás dele. O catcher novato estava rebatendo .213 com um OPS de .618 e dois home runs em 154 aparições no plate em 27 de junho. Desde então, ele está cortando .312/.411/.559 com seis home runs em 113 aparições no plate. Seu OPS de .970 está em primeiro lugar entre os catchers durante esse período.

Wells se tornou o rebatedor de limpeza do time em 20 de julho, logo após o catcher titular Jose Trevino ser colocado na lista de lesionados. Ele não abriu mão do papel de proteção primária de Judge na escalação contra destros, com Giancarlo Stanton retornando de lesão para jogar contra canhotos.

“Quer dizer, se eu fosse eles, eu também estaria caminhando com o Judge”, disse Wells. “Para mim, não estou levando para o lado pessoal, mas estou ansioso pelo desafio.”

Ron Washington desafiou Wells na quarta-feira.

Os gerentes geralmente não estão inclinados a divulgar estratégias antes de um jogo. Cada pedaço de informação é precioso. Mas o gerente do Angels abriu um pouco a cortina antes da partida dupla do seu clube na quarta-feira no Yankee Stadium.

Washington, como o resto do universo do beisebol, observou Judge com admiração neste verão. Ele também viu o que seu colega, o gerente do Blue Jays, John Schneider, fez no fim de semana.

“Não acho que vou levá-lo para passear sem ninguém [on base]”, disse Washington. “Mas se houver uma oportunidade de que uma base esteja aberta e seu swing de bastão possa nos causar algum dano, ele não vai rebater. Outra pessoa vai rebater. É simples assim. Não há desrespeito a ninguém. Você tem que fazer o que tem que fazer. Quero dizer, ele é um bad boy e você simplesmente não pode entrar neste estádio e deixá-lo bater em você se não for preciso.”

Naquela tarde, Washington acabou dando walk para Judge sem ninguém na base. Houve duas eliminações no oitavo inning do Jogo 1, e naquele ponto, Judge estava 2-para-3 com um walk. Os Angels, enfrentando um déficit de 5-2, tinham o canhoto Matt Moore no monte. Washington não gostou do confronto. Ele levantou quatro dedos e deixou Judge tomar sua base.

Momentos depois, Wells acertou um line-drive de 103,1 mph bem na direção do segunda base. Inning encerrado. A tática funcionou — por pouco.

“Ele não é perfeito”, disse Washington sobre Judge. “Mas ele é ruim. Você sabe como Michael Jackson é ruim? Ele é ruim. Você simplesmente não pode ir mano a mano com ele, a menos que seja necessário. Se você tem que ir mano a mano, você vai mano a mano.

“Mas se você não precisa, me desculpe, você tem que tirar o bastão da mão dele, e outra pessoa tem que nos vencer. E eu realmente não me importo com o que qualquer um diga depois disso.”