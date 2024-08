Oscar Bobb, do Manchester City, quebra osso da perna antes da nova temporada – fonte

O ponta Oscar Bobb, do Manchester City, deve perder o início da temporada após quebrar um osso da perna, confirmou uma fonte à ESPN.

Bobb sofreu a lesão no treinamento na quarta-feira após tentar virar. De acordo com uma fonte, nenhum outro jogador se envolveu no incidente.

O jogador de 21 anos passará por uma avaliação mais aprofundada antes de uma decisão sobre os próximos passos para sua reabilitação. Ainda não se sabe quanto tempo ele ficará fora de ação, mas ele perderá os jogos de abertura do City na Premier League.

O time de Pep Guardiola começa a defesa do título contra o Chelsea em Stamford Bridge no domingo.

A lesão de Bobb é um golpe para o City depois que o norueguês impressionou durante a turnê de pré-temporada dos EUA e a vitória do Community Shield sobre o Manchester United. Ele armou o empate tardio para Bernardo Silva em Wembley antes do City vencer nos pênaltis.

A ausência de Bobb reduzirá ainda mais as opções de ataque de Guardiola. Julián Álvarez deixou o Etihad Stadium para se juntar ao Atlético de Madrid em um acordo que pode chegar a £ 81 milhões (US$ 103,9 milhões) e Jack Grealish é dúvida para enfrentar o Chelsea após perder o Community Shield devido a uma lesão.

Bobb era apontado como tendo um papel mais importante no City nesta temporada, depois de marcar dois gols em 26 jogos na temporada passada.