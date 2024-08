Pacers e o armador TJ McConnell concordam com extensão de contrato de 4 anos e US$ 45 milhões

O armador do Indiana Pacers, TJ McConnell, concordou com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 45 milhões que o levará até a temporada 2028-29, disseram Mark Bartelstein e Andy Shiffman, da Priority Sports, à ESPN na sexta-feira.

McConnell tinha um contrato de US$ 9,3 milhões para a temporada 2024-25 e agora está vinculado aos Pacers por cinco anos e US$ 54 milhões.

Ele desempenhou um papel fundamental na caminhada de Indiana até as finais da Conferência Leste na temporada passada, alcançando as maiores médias de pontuação da carreira na temporada regular (10,2 pontos) e nos playoffs (11,8).

A extensão de McConnell pontua um verão produtivo para a franquia na garantia de seus principais jogadores em contratos de longo prazo, incluindo Pascal Siakam, Andrew Nembhard e Obi Toppin.

McConnell, 32, completou sua quinta temporada com os Pacers após chegar como um jogador não selecionado e jogar suas primeiras quatro temporadas da NBA com o Philadelphia 76ers. Ele teve médias de 11,8 pontos, 5,1 assistências e 3,1 rebotes em 20 minutos por jogo para Indiana na pós-temporada.

McConnell se juntou ao Hall da Fama Michael Cooper como os únicos jogadores a ter uma média de 10 pontos e cinco assistências saindo do banco em uma única pós-temporada (mínimo de 10 jogos), de acordo com a ESPN Stats & Information. Ele ficou em segundo lugar no total de assistências saindo do banco na NBA na temporada passada, atrás apenas de Malik Monk, do Sacramento Kings.