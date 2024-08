Packers revelam novos capacetes alternativos para o jogo ‘Winter Warning’

GREEN BAY, Wisconsin — O inverno pode não chegar até 20 de outubro em Green Bay, Wisconsin — embora não seja possível descartar nada por aqui — mas o Green Bay Packers está preparado para recebê-lo.

O time realizará seu primeiro jogo “Winter Warning” contra o Houston Texans naquele domingo no Lambeau Field.

Na quinta-feira, os Packers revelaram seus novos capacetes alternativos brancos, que incluem uma máscara facial branca sólida, uma capa branca com o tradicional logotipo verde G dos Packers nas laterais e listras verde-escuras no meio.

Eles serão usados ​​com os uniformes brancos regulares do time, calças brancas e meias brancas.

“Eu acho que é incrível, algo que eu acho que vai trazer um pouco de energia para o vestiário”, disse o técnico do Packers, Matt LaFleur. “Eu acho que os caras estão animados com isso. Eu sei que nós tivemos uma pequena prévia disso quando eles estavam fazendo as filmagens para isso na primavera. Eu acho que eles realmente gostam deles. Vocês gostam deles? … Um retumbante sim, então.”