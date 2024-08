Pai de Lamine Yamal, do Barcelona, ​​se recupera após esfaqueamento

O pai de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, disse que ele está se recuperando bem no hospital depois de ser esfaqueado várias vezes na quarta-feira.

Nasraoui, cujo filho adolescente joga pela Espanha e pelo Barcelona, ​​sofreu vários ferimentos após ser atacado por um grupo de pessoas perto de um estacionamento em Mataró, uma cidade a 30 quilômetros de Barcelona.

A polícia foi chamada à cena do crime e Nasraoui foi levado a um hospital próximo para receber tratamento.

Falando de sua cama de hospital no Hospital Universitário Germans Trias i Pujol, em Badalona, ​​Nasraoui disse à TV El Chiringuito na noite de quinta-feira: “Acabei de ser transferido para a enfermaria e me sinto um pouco melhor.

“Claro que eu estava com medo, eu me vi entre a vida e a morte. Com medo como qualquer ser humano. Espero que [I can leave hospital] assim que possível, ficarei grato em falar novamente.”

Quatro pessoas foram presas em conexão com o esfaqueamento e permanecem sob custódia policial.

“Tenho que ficar mais calmo porque não tenho outra escolha”, disse Nasraoui. “Tenho que pensar que o sistema de justiça fará seu trabalho e certamente o fará, essa é a coisa mais importante.”

Yamal, de 17 anos, visitou seu pai na tarde de quinta-feira, depois de ter treinado com o Barça mais cedo naquele dia em preparação para a estreia do campeonato no sábado contra o Valencia.

Nasraoui comemorou recentemente a conquista da Euro 2024 pelo filho com a Espanha.

Yamal foi titular regular da Espanha no torneio na Alemanha e marcou um gol crucial contra a França para ajudar seu país a chegar à final, onde derrotou a Inglaterra.

Ele deu a assistência para o primeiro gol de Nico Williams na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra e também ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio apenas um dia depois de completar 17 anos.