Pai de Lamine Yamal é esfaqueado perto de Barcelona – relata

O pai do craque do Barcelona e da Espanha, Lamine Yamal, de 17 anos, foi hospitalizado após ser esfaqueado em um estacionamento perto de Barcelona, ​​de acordo com vários relatos na Espanha.

Citando fontes oficiais não identificadas, o jornal espanhol La Vanguardia e a agência de notícias EFE disseram que Mounir Nasraoui foi esfaqueado várias vezes no bairro de Rocafonda, na cidade de Mataró, a 30 quilômetros de Barcelona.

Nasraoui, informou a EFE, foi transferido para o Hospital Universitário Germans Trias i Pujol em Badalona, ​​Can Ruti, com vários ferimentos.

Lamine Yamal com seu pai Mounir Nasraoui após a Espanha vencer a Euro 2024 neste verão. Jean Catuffe/Getty Images

O La Vanguardia disse que Nasraoui estava em estado grave, mas estável.

A polícia de Barcelona iniciou uma investigação sobre o incidente, do qual acredita-se que várias pessoas tenham participado, e já fez várias prisões, informou a EFE.

A polícia local não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da ESPN.

A Espanha venceu o Campeonato Europeu em julho com Yamal como parte do time vencedor. Ele armou o gol de abertura de Nico Williams em uma vitória de 2 a 1 sobre a Inglaterra e também ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio apenas um dia depois de completar 17 anos.

Informações da Associated Press e Sam Marsden e Moises Llorens, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.