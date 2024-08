Painel de arbitragem não reconsiderará decisão sobre medalha de Chiles

Autoridades da USA Gymnastics disseram que um painel de arbitragem não reconsiderará a decisão que pediu à ginasta Jordan Chiles que devolvesse a medalha de bronze que ela ganhou no solo nas Olimpíadas de Paris.

A USA Gymnastics disse que continuará os esforços para que o Chile fique com a medalha.

“A USA Gymnastics foi notificada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na segunda-feira que suas regras não permitem que uma sentença arbitral seja reconsiderada mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas”, disse a USA Gymnastics em um comunicado.

“Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos a buscar todos os meios e processos de apelação possíveis, inclusive o Tribunal Federal Suíço, para garantir a pontuação, a classificação e a concessão de medalhas justas para Jordan.”

O CAS anulou um apelo feito pelo treinador de Chiles em quadra, que a levou para a terceira base, dizendo que o apelo ocorreu 4 segundos além do limite de um minuto para consultas de pontuação.

A USA Gymnastics contestou o momento, dizendo em um comunicado no domingo que a agência enviou evidências em vídeo ao CAS que mostravam que a treinadora da equipe dos EUA, Cecile Landi, apelou pela primeira vez 13 segundos antes do prazo final.

A disputa sobre esses detalhes minuciosos configura o que pode ser uma batalha jurídica de meses ou anos sobre os resultados da ginástica.

A Federação Internacional de Ginástica disse no sábado à noite que respeitaria a decisão do tribunal e elevaria Ana Barbosu, da Romênia, para a terceira posição. O Comitê Olímpico Internacional confirmou a decisão no domingo, anunciando que estava realocando a medalha.

CAS decidiu no sábado que a investigação de Landi para ter 0,1 adicionado à pontuação de Chiles ocorreu fora da janela de um minuto. O comitê ad hoc do CAS escreveu que a investigação de Landi ocorreu 1 minuto e 4 segundos após a pontuação inicial de Chiles ter sido publicada.

O COI disse em um comunicado que entrará em contato com o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos sobre a devolução do bronze de Chiles e trabalhará com o Comitê Olímpico Romeno para discutir uma cerimônia de realocação em homenagem a Barbosu.

O recurso pode ser interposto ao mais alto tribunal da Suíça, o Tribunal Suíço, ou ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Rebeca Andrade, do Brasil, ganhou o ouro, e Simone Biles, dos EUA, foi a medalhista de prata.