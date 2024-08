Palmer, do Chelsea, e Saka, do Arsenal, lideram a lista masculina de jovens jogadores da PFA

Cole Palmer teve uma excelente temporada de estreia no Chelsea. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Cole Palmer, do Chelsea, Bukayo Saka, do Arsenal, e a dupla do Manchester United, Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho, lideram as indicações para o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA masculino de 2023-24.

O atacante do Brighton, João Pedro, também está indicado, enquanto Michael Olise, que deixou o Crystal Palace para ingressar no Bayern de Munique por £ 50 milhões neste verão, completa a lista de seis finalistas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Palmer, 22, é nomeado após uma primeira temporada no Chelsea, na qual marcou 22 gols e deu 11 assistências. O ex-atacante do Manchester City teve mais envolvimentos em gols do que qualquer outro jogador na Premier League.

O ponta do Arsenal, Saka, também de 22 anos, ganhou o prêmio no ano passado e está na disputa para mantê-lo após uma temporada na qual marcou 16 gols e deu nove assistências, quando o Arsenal terminou em segundo lugar na Premier League.

Enquanto isso, Mainoo e Garnacho chamaram a atenção ao ajudar o United a vencer a FA Cup, derrotando o City na final. Mainoo, 19, marcou naquele jogo para coroar uma temporada de avanço notável, enquanto Garnacho, 20, registrou dois dígitos de gols em todas as competições.

João Pedro marcou 20 gols em todas as competições durante sua primeira temporada no Brighton; Olise marcou 10 gols e deu seis assistências em apenas 19 jogos pelo Palace.

As indicações para o prêmio de Jogadora Jovem do Ano da PFA Feminina incluem a dupla do Chelsea Lauren James e Aggie Beever-Jones, e Maya Le Tissier, do Manchester United.

A meio-campista do Manchester United Grace Clinton (que passou a última temporada emprestada ao Tottenham Hotspur) e a dupla do Manchester City Khiara Keating e Jess Park completam a lista.

Os vencedores serão revelados no PFA Awards em 20 de agosto na Manchester Opera House.