Pamela Anderson ofereceu Cameo no novo documento ‘Baywatch’, mas ela está em um capítulo de vida diferente

Um novo documentário “Baywatch” está fazendo barulho… principalmente por causa do membro do elenco OG Pâmela Anderson não faz uma nova participação especial no documento.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… enquanto o documento, que será transmitido no Hulu, promete uma entrevista nunca antes vista com a icônica garota de “Baywatch”, Pamela NÃO sentou recentemente para uma entrevista com os cineastas… apesar de uma oferta para participar do documento de 4 partes.

Isso faz dela o único membro do elenco original a perder a oportunidade de fazer uma viagem ao passado.

Nossas fontes nos dizem que “Baywatch” faz parte da história de Pamela, e é uma parte de seu passado que ela abraçou. Disseram-nos que não há rixa ou drama entre Pamela e os outros membros do elenco.

Disseram-nos que Pamela está em um capítulo diferente de sua vida… e ultimamente tem surfado ondas maiores com oportunidades épicas nos últimos 2 anos.

Ela tem dois filmes em andamento este ano, incluindo “The Last Showgirl”… que já está agitando o burburinho do Oscar antes de sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no próximo fim de semana.

Portanto, o documento acabará sendo uma reunião completa de “Baywatch” – sem Pamela… com membros do elenco participantes, incluindo Nicole Eggert, Carmem Eletra, Billy Bruxo, Jeremy Jackson e outros.