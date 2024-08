Para a equipe GB, as Olimpíadas de 2024 foram revestidas de bronze e alegria

PARIS — Georgia Bell sentiu a alegria emanando de dentro dela enquanto estava no pódio no Stade de France. Primeiro, ela abaixou a cabeça para um membro do COI lhe dar a medalha, depois ela se levantou e observou enquanto a Union Jack era hasteada acima da pista. Isso coroou uma noite incrível na vida de Bell. O noite mais incrível da vida de Bell. Falando com repórteres minutos após sua final feminina de 1.500 metros, ela disse que não sabia se “já tinha ficado tão feliz”.

Nunca importou que a bandeira britânica tenha sido hasteada um pouco abaixo daquelas da Austrália e do Quênia. Nunca importou que ela tenha subido no pódio um pouco abaixo de Jessica Hull e ainda mais abaixo da nova recordista olímpica Faith Kipyegon.

Para Bell, uma especialista em segurança cibernética que tirou o verão de folga do trabalho para estar aqui em Paris, nunca importou que sua medalha brilhasse em bronze em vez de ouro. Ela estava feliz apenas por estar naquele momento.

Esse espírito resume o Team GB nestes Jogos. A visão reflexiva de Paris 2024 de uma perspectiva britânica pode ser mista. Por um lado, entregou o menor número de ouros (14) desde Atenas 2004, e será lembrado mais pelas imagens de Snoop Dogg esgrimindo e Simone Biles dando cambalhotas do que pelas do Super Sábado de Londres 2012.

Por uma lente diferente, foi mais um sucesso. Entregou um total de 65 medalhas — uma a mais que Tóquio 2020 e o suficiente para igualar Londres 2012.

Viu Alex Yee arrancar uma vitória das garras da derrota, completando uma corrida de 51,5 quilômetros de extensão ao superar Hayden Wilde, da Nova Zelândia, a 100 metros do fim. Viu Tom Pidcock fazer o mesmo no cross-country de mountain bike, ao se recuperar após sofrer um furo no pneu para vencer o francês Victor Koretzky. Viu a ciclista de pista Emma Finucane ganhar o ouro em sua estreia nos Jogos no sprint feminino por equipes e, em seguida, dormir com a medalha sob o travesseiro. Ela colocou a medalha de bronze que ganhou dias depois lá também, e fará o mesmo com o outro bronze que ganhou no domingo.

A equipe GB ganhou uma medalha em cada corrida de revezamento na pista de atletismo do Stade de France. Hannah Peters/Getty Images

Não importava muito para Finucane que aquelas duas últimas medalhas não fossem de ouro. Ela as valorizava todas do mesmo jeito. “Tenho olhado todas as manhãs”, ela disse, gesticulando para levantar o travesseiro com as mãos. “É, elas ainda estão lá.”

Da mesma forma, não estragou a quinzena de Andy Murray que ele não terminou sua carreira com uma medalha de ouro. Nem nenhuma medalha. Ele passou seu tempo saindo com os outros tenistas britânicos e colecionando mais pins olímpicos do que certamente qualquer outra pessoa na vila. Ele tinha 70 e contando quando saiu de Roland Garros na semana passada. Não há como dizer quantos ele deve ter agora.

Houve momentos que renderam uma prata em vez de ouro. Adam Peaty retornou à piscina após 14 meses pessoalmente difíceis, e abraçou seu filho com força após ser superado na linha pelo italiano Nicolò Martinenghi. Ele adoraria ter ganhado o ouro, e ainda amava ter ganhado uma medalha. Mas significou algo mais para ele que ele estava lá em primeiro lugar.

“Não importa o que o tempo diz no quadro”, disse Peaty após a corrida. “Eu sei que no meu coração eu já venci.”

O UK Sport almejava entre 50 e 70 medalhas nestes Jogos. Eles não especificam mais as cores porque sabem que isso só aumenta a pressão sobre os atletas e também sabem o quão marginais são as diferenças.

O que o corpo mais procura são momentos. Medalhas são para atletas, são momentos que pertencem a todos que assistiram. O esporte do Reino Unido espera que eles inspirem a multidão britânica a ser mais ativa e aumentem a participação no nível de base.

Georgia Bell ganhou o bronze nos 1.500 metros femininos e estabeleceu um novo recorde britânico no processo. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

“Nossos atletas nos inspiraram e deixaram a nação orgulhosa e, embora o esporte tenha acabado, por enquanto, estou animada para ver muitos da classe olímpica de 2024 retornarem para casa e usarem sua plataforma para causar um impacto positivo na sociedade”, disse a presidente do UK Sport, Dame Katherine Grainger.

É por isso que a história de Bell, e sua alegria ondulada no final, significam o ponto desses Jogos. Ela deixou o atletismo há sete anos em meio a uma lesão e uma repentina falta de amor pelo esporte. Então ela viveu uma vida normal: conseguiu um emprego em segurança cibernética e assistiu às últimas Olimpíadas no sofá. “Como todo mundo”, disse Bell.

Foi um evento “Parkrun” no Bushy Park em Teddington, Londres, que reacendeu o fogo e a fez se perguntar se ela poderia competir novamente. Seu antigo treinador, Trevor Painter, que também treina Keely Hodgkinson, a aceitou de volta. Agora sabemos que essa jornada terminaria em uma medalha de bronze e alegria no pódio enquanto a bandeira britânica era hasteada.

Mais do que isso, porém, tudo isso levou à corrida e ao esporte de volta à vida de Bell. Mesmo depois que ela competiu e aquele momento acabou, ela disse que esse foi o maior prêmio de todos.

“Estou tão feliz por ter voltado para esse esporte”, disse Bell. “Principalmente, estou feliz com o que a corrida me deu. Obviamente é incrível estar nas Olimpíadas, mas quando comecei a correr novamente, o objetivo não era chegar às Olimpíadas, isso teria sido absolutamente maluco na época, era voltar para algo que eu realmente amava.”