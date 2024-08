Para a próxima: O que vem por aí para Dricus du Plessis e Israel Adesanya depois do UFC 305?

De acordo com o CEO do UFC, Dana White, Sean Strickland provavelmente será o próximo de Dricus du Plessis depois que o campeão dos médios finalizou Israel Adesanya no evento principal do UFC 305. Será que essa será a luta que será feita?

Em uma edição especial ao vivo do On To the Next One, Mike Heck do MMA Fighting e o anfitrião convidado Jed Meshew discutem o que vem por aí para du Plessis após sua primeira defesa de título, junto com onde Adesanya vai de sua terceira derrota em quatro lutas. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Kai Kara-France após seu grande nocaute de Steve Erceg no co-evento principal, junto com os vencedores do card principal Dan Hooker, Jairzinho Rozenstruik, Carlos Prates e mais.

Assista à edição do UFC 305 de Para o próximo no vídeo acima. Versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.