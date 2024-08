Para o próximo: lutas a serem feitas após o UFC Vegas 95

Serghei Spivac fez um trabalho rápido com o veterano durável Marcin Tybura no evento principal do UFC Vegas 95 no último sábado à noite no UFC APEX. Após a vitória, Spivac não tinha um nome específico em mente, mas pediu alguém com classificação mais alta, e então Jailton Almeida fez um chamado próprio para Spivac. É esse o caminho a seguir para “Urso Polar” após uma vitória de recuperação?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que pode ser o próximo para Spivac após se tornar o primeiro lutador a finalizar Tybura. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Chepe Mariscal após sua vitória por decisão dominante sobre Damon Jackson no co-evento principal, Danny Barlow após derrotar Nikolay Veretennikov, junto com os vencedores do card principal Chris Gutierrez, Yana Santos, Toshiomi Kazama e mais.

