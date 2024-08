Para o próximo: lutas a serem feitas após o UFC Vegas 96

Caio Borralho fez uma declaração na noite de sábado quando derrotou Jared Cannonier no evento principal do UFC Vegas 96, e fez isso sem usar suas habilidades de grappling de alto nível. Após a vitória, Borralho desafiou o campeão dos médios Dricus du Plessis.

Ele desperdiçou a convocação, potencialmente tirando outra grande luta da mesa?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck, do MMA Fighting, discute o que pode ser o próximo para o desafiante peso médio em ascensão após vencer seu primeiro evento principal do UFC. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Tabatha Ricci após derrotar Angela Hill no co-evento principal, os vencedores do TUF 32 Ryan Loder e Mairon Santos após suas vitórias por nocaute, Michael Morales após sua impressionante finalização no primeiro round sobre Neil Magny, Gerald Meerschaert após sua vitória recorde contra Edmen Shahbazyan e muito mais.

