Para o próximo: lutas a serem feitas depois do UFC Abu Dhabi

Umar Nurmagomedov continua a corresponder às expectativas ao adicionar o antigo desafiante Cory Sandhagen à sua lista de alvos no sábado no evento principal do UFC Abu Dhabi. Apesar de um duro desafio de Sandhagen, Nurmagomedov perseverou e venceu uma decisão convincente nos cartões de pontuação, possivelmente reservando sua passagem para uma disputa de título. Ele está pronto para enfrentar o vencedor do evento principal do UFC 306 entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Alexander K. Lee do MMA Fighting e o convidado especial Jed Meshew discutem o que vem por aí para Nurmagomedov enquanto ele aumenta seu recorde para 18-0. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Sandhagen após um esforço valente, o invicto Shara Magomedov vindo de seu primeiro bônus de Luta da Noite, Deiveson Figueiredo após derrotar Marlon Vera para melhorar para 3-0 em 135 libras, assim como Michael Chiesa, Mackenzie Dern, Joel Alvarez e mais.

