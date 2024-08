Paramore dedica música a Robert Pattinson e conta piada de Crepúsculo no show de Taylor Swift

A banda de rock subiu ao palco do Estádio de Wembley, em Londres, há pouco tempo … e, antes da música “Decode”, gritaram o ator, dedicando a faixa a ele.

Embora eles não tenham exibido RP na tela grande, sabemos por que ele está lá… para apoiar Waterhouse, que abriu o show – deixando 90 mil fãs loucos no maior local da Inglaterra.

Suki Waterhouse se apresentando “boa aparência” hoje no Eras Tour em Wembley! #LondonTSTheErasTour @sukiwaterhouse estou incrivelmente orgulhoso de você!! você conseguiu 🥹🥲❤️ pic.twitter.com/DEXL1us3VF

As pessoas online estão enlouquecendo com sua performance, aliás… destacando o quão longe ela avançou na última década, de locais muito íntimos a estádios lotados.

Ela e Robert se uniram pela primeira vez em 2018… e deram as boas-vindas ao primeiro filho no início deste ano – revelando no Coachella eles tiveram uma menina.