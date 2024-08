Paris encerra as Olimpíadas de 2024 com show final repleto de estrelas

SAINT-DENIS, França — Tentando provar que superar Paris não é uma missão impossível, Los Angeles lançou um paraquedista Tom Cruise, a vencedora do Grammy Billie Eilish e outras estrelas no domingo, ao assumir as funções de organização das Olimpíadas da capital francesa, que encerrou os Jogos de 2024 exatamente como começaram — com alegria e elegância.

Coroando mais de duas semanas extraordinárias de esportes e emoções olímpicas, a cerimônia de encerramento animada e repleta de estrelas de Paris, no estádio nacional da França, misturou comemoração desenfreada com um apelo sombrio por paz do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach.

Seguir os passos de Paris em 2028 promete ser um desafio: a cidade fez uso espetacular de sua paisagem urbana para seus primeiros Jogos em 100 anos, com a Torre Eiffel e outros monumentos icônicos se tornando estrelas olímpicas por direito próprio, servindo como cenários e locais para feitos vencedores de medalhas.

Mas a Cidade dos Anjos, assim como a Cidade da Luz, mostrou que também tem alguns trunfos.

Cruise — em sua persona Ethan Hunt — impressionou ao descer do topo do estádio ao som de riffs de guitarra elétrica de “Mission: Impossible”. Assim que seus pés estavam de volta ao chão — e depois de apertar as mãos de atletas encantados — ele pegou a bandeira olímpica da ginasta americana Simone Biles, fixou-a na traseira de uma motocicleta e saiu rugindo da arena.

A mensagem que abriu o apetite era clara: Los Angeles 2028 também promete ser reveladora.

Ainda assim, essa foi em grande parte a noite de Paris — sua oportunidade para uma festa final. E que festa foi essa. Milhares de atletas dançaram e cantaram a noite toda — deleitando-se com o show artístico que celebrava temas olímpicos e seus floreios de fogos de artifício.

Até Bach entrou no clima da festa e brincou chamando os Jogos de Paris de “Sena-sacionais” — uma referência ao Rio Sena que, apesar das preocupações com a qualidade da água, sediou o triatlo olímpico, a maratona aquática e a maluca e maravilhosa cerimônia de abertura.

Naqueles que serão seus últimos Jogos após anunciar sua intenção de deixar o cargo no ano que vem, Bach também fez um apelo sombrio por “uma cultura de paz” em um mundo devastado pela guerra.

“Sabemos que os Jogos Olímpicos não podem criar paz, mas os Jogos Olímpicos podem criar uma cultura de paz que inspire o mundo”, disse ele. “Vamos viver essa cultura de paz todos os dias.”

Cruise então fez uma mudança de marcha.

Depois de ser baixado em uma corda ao vivo das alturas vertiginosas do telhado, Cruise dirigiu sua bicicleta passando pela Torre Eiffel em um segmento pré-gravado, em um avião e então saltou de paraquedas sobre as colinas de Hollywood. Três círculos foram adicionados aos O’s do famoso letreiro de Hollywood, criando cinco anéis olímpicos entrelaçados.

No estádio, o entusiasmo dos atletas transbordou quando multidões deles invadiram o palco em um ponto. Os anúncios do estádio os incitaram a voltar. Alguns ficaram, criando um mosh pit improvisado em torno da banda francesa de pop-rock vencedora do Grammy Phoenix enquanto tocavam, antes que a segurança e os voluntários limpassem o palco.

Vários atletas franceses fizeram crowd-surf. Membros da equipe dos EUA pularam para cima e para baixo em suas jaquetas Ralph Lauren.

Nos telões gigantes do estádio, Eilish, o Red Hot Chili Peppers, o rapper Snoop Dogg — usando calças com os anéis olímpicos depois de ser um destaque popular nos Jogos de Paris — e Dr. Dre mantiveram a festa em um show pré-gravado em uma praia da Califórnia.

Cada uma delas é natural da Califórnia, assim como ELA, que cantou o hino nacional dos EUA ao vivo no Stade de France, lotado com mais de 70.000 pessoas.

A multidão do estádio vibrou quando o nadador francês Léon Marchand, vestido de terno e gravata em vez do calção de banho que usou para ganhar quatro medalhas de ouro, recebeu pela primeira vez a chama olímpica nos Jardins das Tulherias, em Paris.

Reaparecendo mais tarde no estádio aos cânticos dos espectadores de “Léon, Léon”, Marchand então apagou a chama. Os Jogos de Verão acabaram.

Tom Cruise anda de moto carregando a bandeira olímpica durante a cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris. Foto de Jamie Squire/Getty Images

Próxima parada: Los Angeles em 2028.

De volta à França, a alegria e as comemorações que tomaram conta de Paris durante os Jogos, enquanto Marchand e outros atletas franceses acumulavam 64 medalhas — 16 delas de ouro — marcaram um grande divisor de águas na recuperação da cidade de um ataque terrorista dentro e ao redor da cidade há quase nove anos. O estádio nacional, o maior da França, foi um dos alvos de atiradores e homens-bomba do Estado Islâmico que mataram 130 pessoas em 13 de novembro de 2015.

“Paris voltou a ser uma festa e a França se encontrou”, disse Tony Estanguet, chefe do comitê organizador dos Jogos de Paris.

A cerimônia de encerramento também viu a premiação das últimas medalhas — cada uma incrustada com um pedaço da Torre Eiffel. Apropriadamente para as primeiras Olimpíadas que visavam à paridade de gênero, todas foram para mulheres — as medalhistas de ouro, prata e bronze da maratona feminina no domingo anterior.

A maratona feminina tomou o lugar da corrida masculina que tradicionalmente fechava os Jogos anteriores. A troca foi parte dos esforços em Paris para fazer os holofotes olímpicos brilharem mais intensamente sobre os feitos esportivos das mulheres. Paris também foi onde as mulheres fizeram sua estreia olímpica, nos Jogos de 1900.

A equipe dos EUA novamente liderou o quadro de medalhas, com 126 no total, 40 delas de ouro.

Enquanto um delicado pôr do sol rosa dava lugar à noite, os atletas marcharam para o estádio acenando as bandeiras de seus 205 países e territórios — uma demonstração de unidade global em um mundo dominado por tensões e conflitos globais. As telas do estádio exibiam as palavras: “Juntos, unidos pela paz”.

Uma figura envolta em ouro caiu como uma aranha dos céus em um mundo escuro de fumaça e estrelas rodopiantes. Símbolos olímpicos foram celebrados, incluindo a bandeira da Grécia, berço dos antigos Jogos, e os cinco anéis olímpicos entrelaçados, iluminados em branco na arena onde dezenas de milhares de luzes brilhavam como vaga-lumes.

Agora, as luzes se apagaram. Mas as memórias do verão especial de Paris não vão se apagar tão cedo.

“Nós nos víamos como um povo de resmungões incorrigíveis”, disse Estanguet. “Acordamos em um país de fãs selvagens que não paravam de cantar.”