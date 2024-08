Paris Hilton e Nicole Richie filmam ‘Simple Life’ reiniciado em novo vídeo

A dupla dinâmica foi fotografada do lado de fora do Saban Theatre em Beverly Hills no início desta semana… posando para câmeras na calçada, vestidos pretos e cabelos loiros prontos para um concurso de beleza.

Parece que eles filmaram sua entrada no show “Paris & Nicole The Encore” também… saindo do prédio à vista do público lá dentro antes de explodir em aplausos arrebatados.