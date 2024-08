Paris Hilton responde aos fãs preocupados com o filho, sem colete salva-vidas no barco

Paris HiltonAs habilidades parentais de estão sob ataque novamente… com fãs atacando-a on-line por causa da segurança do barco para crianças – e ela está se mantendo firme desta vez.

A estrela de reality show e mãe de dois filhos compartilhou um vídeo no TikTok na quarta-feira, mostrando o filho Phoenix serpenteando por um catamarã… andando por uma rede de malha acima da água do mar antes de explorar a cabine e outras áreas do navio.



Um vídeo aparentemente inócuo… mas alguns pais questionaram a ausência de colete salva-vidas – alertando que acidentes de PH acontecem, e ela deve garantir que ele esteja sempre sustentado pelo dispositivo de flutuação.

Paris respondeu na quinta-feira… dizendo que sempre aprecia conselhos, ela e o marido, Carter Rheumestava de olho em Phoenix o tempo todo. Ela também sugere que o barco era grande o suficiente para que a criança nunca chegasse perto da borda.

Isto não é a primeira vez outros pais recorreram às redes sociais para dar sua opinião sobre como Hilton está criando seus filhos … mas, desta vez, Paris não está caindo na espada.



Não é a primeira polêmica sobre coletes salva-vidas com o magnata… em maio, algumas mães apontou ela vestiu o colete do filho ao contrário – um erro que todos admitiram ser comum entre as novas mães.



