Participação de Damon Dash na Roc-A-Fella Records sendo leiloada por federais

Damon DashOs problemas financeiros de John não estão melhorando… porque toda a sua participação na Roc-A-Fella Records está sendo leiloada pelos federais.

De acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ… o magnata da música – que co-fundou a Roc-A-Fella com Jay-Z dar Kareem Burke – terá sua participação de 33,3% na empresa vendida pelo US Marshal em um leilão público no dia 29 de agosto em Manhattan.

Os documentos dizem que os licitantes terão que primeiro se registrar para comparecer ao leilão, enviando um e-mail para um advogado Cristóvão Brown.

Brown, como você deve saber, representa um diretor de cinema Josh Webberque garantiu um julgamento civil de mais de US$ 800 mil contra Dash por violação de direitos autorais e difamação há dois anos.

Webber e Muddy Water Pictures produziram “Dear Frank” e entraram com uma ação contra Dash depois de alegar que ele disse às pessoas que possuía os direitos do filme, mesmo depois de ter sido retirado do projeto.

Os documentos judiciais especificam que o objetivo do leilão é cobrar a sentença. Os documentos também observam que o álbum “Reasonable Doubt” de Jay Z é o maior patrimônio que Roc-A-Fella possui.

No leilão, o lance mínimo pelas ações da Dash não pode ser inferior a US$ 1,2 milhão.

Além do mais… o comprador deve ser capaz de fazer um depósito de 20% do lance mínimo – US$ 240 mil – no momento da venda.