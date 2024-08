Participante do evento Hulk Hogan afirma que precisou de 9 pontos depois de ser atingida por uma lata de cerveja

De acordo com um boletim de ocorrência obtido por TMZ Esportes tudo aconteceu na segunda-feira no Thirsty Cowboy em Medina, Ohio … enquanto o Hulkster fazia uma aparição para promover sua nova cerveja, “Real American Beer”.

As autoridades escreveram no relatório que a mais velha Harlukowicz foi vista sangrando… e embora ela tenha recusado o transporte de ambulância para um centro médico próximo – ela acabou em um hospital. Os policiais dizem que Emma disse a eles que sua mãe precisou de nove pontos perto da linha do cabelo para fechar um corte causado pelo alumínio.

Inicialmente, de acordo com os documentos, a mulher afirmou que Hulk jogou a lata… embora outras testemunhas tenham dito que ela foi arremessada por “outro membro da tripulação”. O vídeo que obtivemos mostra que havia pelo menos cinco pessoas no palco jogando fora as cervejas, antes que um locutor de PA pudesse ser ouvido dizendo que não as jogariam mais por razões de segurança.