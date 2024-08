Patrick Mahomes diz que Taylor Swift tem elaborado peças para os Chiefs

3x campeão do Super Bowl Patrick Mahomes recentemente falou sobre a afinidade de T. Swift com o futebol, brincando (achamos?!) que ela está até desenhando peças.

Mahomes, que descreveu a estrela pop como “genuína” e “legal”, também falou sobre o impacto de Swift no crescimento do esporte entre as fãs femininas.

Quanto à forma como os caras estão lidando com uma das pessoas mais famosas do mundo rondando seu time, sem permitir que isso os distraia da vitória, Mahomes deu crédito ao seu treinador principal.

“Tudo começa com o treinador Reid”, disse Patrick. “Ele sempre diz para deixar sua personalidade aparecer e ele quer que você se divirta. Quando você tem um cara como Trav e está namorando uma das pessoas mais famosas do mundo, é só porque ele é um cara tão bom. Ele está fora do prédio fazendo suas coisas, [and] quando ele está no prédio, ele está trabalhando duro para ser o melhor dos melhores.”