Patrick Mahomes e os Chiefs estão atrás de um jogador superstar dos Cowboys?

EO Kansas City Chiefs tem feito movimentos sérios para fortalecer seu corpo de recebedores, e agora há rumores sobre uma potencial troca de sucesso que pode trazer outro recebedor estrela para o grupo. As últimas especulações se concentram no wideout CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, após alguns comentários intrigantes do proprietário do Cowboys, Jerry Jones.

Na quinta-feira, Jones mencionou que não sente “nenhuma urgência” em estender o contrato de Lamb, o que gerou uma onda de debate online. Alguns estão se perguntando se Gerente Geral do Chiefs, Brett Veach deve aproveitar esta situação e fazer uma jogada para Lamb, que pode ser uma adição que mudará o jogo Cidade de Kansasofensa de.

Lamb, que jogou ao lado do atual recebedor do Chiefs Marquesa ‘Hollywood’ Brown na Universidade de Oklahoma, já provou ser um pass-catcher de primeira linha na NFL. A perspectiva de reunir Lamb com Brown em Kansas City tem fãs e analistas animados, mas o custo de tal troca pode ser alto.

Um cenário de negociação que foi sugerido pelo FanDuel no Twitter envolve os Chiefs enviando o recebedor do segundo ano Rashee Rice e duas escolhas de primeira rodada para Dallas em troca de Lamb. É um preço alto, mas jogadores do calibre de Lamb não costumam ficar disponíveis no mercado de trocas, o que torna essa uma possibilidade tentadora para um time que busca defender seu título do Super Bowl.

Kansas City Chiefs considerando grande mudança

Embora a ideia de adicionar Lamb a um ataque já potente dos Chiefs seja atraente, a logística de tal troca é complexa. Por um lado, os Chiefs já fizeram investimentos significativos em seu corpo de recepção nesta offseason, e trouxeram outro jogador de alto perfil exigiria uma gestão financeira e de escalação cuidadosa.

Apesar dos desafios, os comentários de Jones sobre o futuro de Lamb em Dallas podem abrir a porta para um acordo ser feito. Se os Chiefs estiverem falando sério sobre reforçar seu ataque ainda mais, Cordeiro pode ser a peça que falta que os leva ao topo.

Enquanto os Chiefs se preparam para a abertura da pré-temporada contra o Jaguares de Jacksonvilleo potencial para uma troca de Lamb adiciona uma camada extra de excitação e especulação. Se Veach decide ou não perseguir essa oportunidade ainda não se sabe, mas a possibilidade de adicionar um jogador do calibre de Lamb ao ataque já empilhado de Kansas City certamente manterá os fãs na ponta dos assentos.