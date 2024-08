Patrick Mahomes está apoiando um candidato presidencial? O QB Superstar Chiefs esclarece o ar

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, deixou claro que não está dando seu apoio a nenhum candidato na próxima eleição presidencial dos EUA. Esta decisão vem depois que sua esposa Brittany enfrentou críticas por curtir uma postagem do atual candidato republicano Donald Trump, e seu companheiro de equipe Travis Kelce expressou interesse em comparecer à eleição recentemente concluída Convenção Nacional Democrata.

Brittany se viu em maus lençóis depois que pareceu apoiar as posições políticas de Trump no Instagram, enfrentando uma reação imediata dos fãs. Em resposta, ela chamou a atenção para os “problemas profundamente enraizados” dos fãs francos em uma postagem própria. Por outro lado, Kelce entrou em contato com a campanha de Kamala Harris sobre comparecer ao DNC, mas não conseguiu comparecer devido à pré-temporada dos Chiefs ação contra o Ursos de Chicago.

Patrick Mahomes leva fã às lágrimas

Apesar destes acontecimentos, Mahomes manteve-se neutro na sua posição. Ele já tomou medidas para abordar questões sociais e políticas, incluindo a adesão Campanha Mais Que um Voto de LeBron James para aumentar a participação eleitoral de afro-americanos nas eleições de 2020.

No entanto, ele deixou claro que não quer pressionar ninguém a votar em um candidato específico. Em uma entrevista à revista TIME, Mahomes declarou: “Não quero pressionar ninguém a votar em um certo presidente. Quero que as pessoas usem a voz, não importa em quem elas acreditam. Quero que elas façam a pesquisa.”

Patrick responde à reação política

Vale a pena notar que Mahomes não está sozinho em sua decisão de se abster de apoiar um candidato para a próxima eleição. Ator Dwayne “The Rock” Johnson também declarou recentemente que ele não apoiará ninguém para a eleição deste ano depois de ter feito isso em 2020.

No meio de tudo isso, Mahomes está se preparando para liderar os Chiefs em sua busca por uma temporada sem precedentes. Enquanto sua postura fora de campo em relação à política permanece neutra, seu foco no campo é inabalável.

Concluindo, a decisão de Mahomes de ficar fora do jogo de endosso político reflete um desejo de encorajar as pessoas a tomarem suas próprias decisões informadas quando se trata de votar. Como ele mesmo disse, “Quero que as pessoas usem suas vozes, não importa em quem elas acreditam. Quero que elas façam pesquisas.“É um lembrete de que todos têm direito às suas próprias opiniões e escolhas quando se trata de política. E quanto a Mahomes, sua atenção está firmemente fixada em liderar os Chiefs para o sucesso no campo de futebol.