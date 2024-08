Patrick Mahomes faz passe por trás das costas para Travis Kelce

KANSAS CITY, Mo. — Patrick Mahomes deu a entender durante a semana que queria lançar um passe por trás das costas durante um jogo. Ele fez isso durante o jogo de pré-temporada de sábado contra o Detroit Lions no Arrowhead Stadium.

Mahomes foi atrás de Travis Kelce para um ganho de 8 jardas e uma primeira descida na última investida de Mahomes no jogo antes de ser substituído pelo reserva Carson Wentz no final do primeiro quarto.

Mahomes recentemente completou um passe por trás das costas para o running back Isiah Pacheco em um treino de campo do Kansas City Chiefs e disse depois que gostaria de tentar um em um jogo.

“Definitivamente há uma possibilidade disso”, disse Mahomes esta semana. “Se você fizer isso, tem que funcionar.”

Mahomes disse que o técnico Andy Reid vem pedindo para que Mahomes faça um passe por trás das costas há algum tempo.

“Estou lhe dizendo, ele está totalmente a fim”, disse Mahomes. “Sou eu que estou hesitante em fazer isso em um jogo.”