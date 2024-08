Patrick Mahomes tem sua proteção garantida: o pivô dos Chiefs, Creed Humphrey, se torna o mais bem pago da NFL

EO Kansas City Chiefs fez um compromisso significativo com sua linha ofensiva ao estender o contrato do pivô Credo Humphreytornando-o o centro mais bem pago da história da NFL. A extensão de quatro anos é avaliada em um impressionantes US$ 72 milhõescom US$ 50 milhões garantidos.

O técnico Andy Reid expressou sua admiração por Humphrey, afirmando: “Ele é um ótimo jogador de futebol, um ótimo jogador de futebol.“Os comentários de Reid foram feitos após a recente derrota dos Chiefs na pré-temporada para o Chicago Bears, onde ele refletiu sobre o desempenho consistente de Humphrey.”Ele começou assim e continuou assim. Então, nós apreciamos tudo o que ele faz e apreciamos tê-lo aqui.“, acrescentou Reid, enfatizando a importância de Humphrey para o sucesso geral da equipe e para a proteção de Patrick Mahomes.

Humphrey, que se juntou aos Chiefs como uma escolha de segunda rodada do draft de Oklahoma em 2021, rapidamente fez seu nome como um titular confiável. Suas habilidades como protetor de passe têm sido excepcionais e, em 2023, ele ficou em segundo lugar entre todos os jogadores de linha ofensiva interna da NFL em taxa de vitória de bloqueio de passe, alcançando impressionantes 98,8%.

Director Geral Brett Veach também ponderou sobre a importância da extensão de Humphrey: “Nem preciso dizer que estamos extremamente animados para continuar a carreira de Creed aqui. Ele tem sido ótimo para nossa organização“Veach destacou o forte grupo de jovens jogadores que os Chiefs reuniram, indicando que a equipe não está focada apenas em Humphrey, mas também em desenvolver outros jovens talentos.

“Espero que consigamos trabalhar um pouco mais com alguns desses outros jovens também.“, ele observou, insinuando os esforços contínuos dos Chiefs para melhorar seu elenco.

A atuação estelar de Humphrey lhe rendeu uma extensão histórica

A linha ofensiva dos Chiefs se tornou uma pedra angular de sua estratégia, e a extensão de Humphrey é uma parte crítica desse plano. Ao lado dele está o guarda Joe Thuneyque também teve uma temporada excelente, ficando em primeiro lugar entre os jogadores de linha ofensiva interna em taxa de vitórias em bloqueios de passe.

À medida que Humphrey continua a desenvolver-se no seu papel, os Chiefs estão posicionando-se para outra temporada forte. Com a linha ofensiva solidificada, eles podem se concentrar em maximizar seu potencial ofensivo e fornecer a Mahomes a proteção necessária para liderar o time.

O investimento da franquia em Humphrey reflete uma estratégia mais ampla para manter um elenco de calibre de campeonato, garantindo que eles permaneçam competitivos no cenário sempre desafiador da NFL. Conforme a temporada se aproxima, os fãs podem esperar para ver como esse compromisso compensa em campo.