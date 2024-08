Patrimônio líquido de Gisele Bündchen em 2024: quão rica a top model é agora e como ela ganha a vida?

Gisele Bündchen, um dos nomes mais reconhecidos da indústria da moda, ostenta um patrimônio líquido impressionante de 400 milhões de dólares em 2024de acordo com fontes confiáveis ​​como Patrimônio líquido de celebridades. Por mais de uma década, ela tem consistentemente se classificado entre as modelos mais bem pagas do mundo, cativando públicos e marcas com sua aparência deslumbrante e presença marcante.

Nascida em Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasil, Gisele inicialmente aspirava ser jogadora de voleibol. No entanto, sua vida deu uma guinada significativa em 1993, quando participou de um curso de modelo. Essa decisão aparentemente pequena abriu as portas para um mundo que ela nunca havia imaginado para si. Durante uma viagem a São Paulo, ela foi descoberta por olheiros de Gestão de Modelos Elite enquanto estava em um McDonald’s em um shopping, destacando a natureza fortuita de sua ascensão à fama.

Embora nunca tenha sonhado em ser modelo, Bündchen aceitou a oferta de Gestão de Modelos Elitee não demorou muito para que ela iniciasse sua carreira de modelo. Sua grande chance veio em 1996, quando ela desfilou na passarela em Semana de Moda de Nova Yorkum momento crucial que preparou o cenário para seu sucesso futuro. No ano seguinte, ela atraiu atenção ao caminhar em Coleção de primavera de 1998 de Alexander McQueenmostrando sua habilidade de lidar até com os designs mais desafiadores, incluindo saltos altíssimos.

À medida que sua popularidade aumentava, Bündchen se tornou o rosto de inúmeras marcas de alto perfil. De Chloé a Dolce & Gabbana, Valentino a Versace, seu portfólio é uma prova de sua versatilidade e apelo. Ela estampou as capas de grandes revistas, incluindo Rolling Stone e Vogue, com sua primeira capa da Vogue em 1999 marcando o início de um relacionamento prolífico com a publicação, totalizando impressionantes 37 capas ao longo de sua carreira.

De novato nas passarelas a magnata dos negócios

O sucesso financeiro de Bündchen não é atribuído somente à sua modelagem. Ela se aventurou em vários empreendimentos comerciaisincluindo produtos ecológicos e iniciativas de bem-estar, solidificando ainda mais seu status como uma empreendedora multifacetada. Seu comprometimento com a sustentabilidade e a saúde ressoou em muitos, permitindo que ela criasse uma marca que se estende além das passarelas.

Além de sua vida profissional, Gisele foi casada com o astro da NFL Tom Brady, mas o casal se divorciou em 2022. O relacionamento de alto perfil deles frequentemente chamava a atenção da mídia, adicionando outra camada à sua persona pública. Apesar dos desafios da separação, Bündchen continua a prosperar, focando em sua carreira e crescimento pessoal.

Enquanto Gisele Bündchen navega no próximo capítulo de sua vida, sua influência na indústria da moda permanece inegável. Com um patrimônio líquido de US$ 400 milhões, ela é um testemunho de trabalho duro, resiliência e poder de aproveitar oportunidades. Sua jornada prova que com talento, determinação e disposição para se adaptar, é possível atingir alturas extraordinárias tanto no âmbito pessoal quanto profissional.