Patrimônio líquido de Kleine Powell: Qual é o salário atual da líder de torcida dos Cowboys?

VA líder de torcida do Dallas Cowboys, Kleine Powell, está fazendo sucesso nas redes sociais enquanto se prepara para a temporada de 2024 da NFL. Conhecida por sua presença vibrante, Powell está usando sua plataforma para oferecer uma visão interna da vida como Líder de torcida do Dallas Cowboys (DCC).

Recentemente, ela compartilhou seu entusiasmo online, agradecendo ao seu estilista e expressando sua empolgação pela próxima temporada, dizendo: “Praticando poses de camafeu antes do meu tempo de filmagem. Obrigada @the_styling_stewardess @kaleigh_caver por me fazer sentir tão deslumbrante hoje.”

Kleine Powell leva você para dentro do vestiário das líderes de torcida do Dallas Cowboys

A jornada de Powell começou na Universidade de Kentucky, onde ela torceu colegialmente antes de realizar seu sonho de infância de ingressar no DCC em 2021. Ela descreveu o momento em que chegou ao time como surreal: “Eu simplesmente continuei passando pelas rodadas (de teste). Quando cheguei ao campo de treinamento, comecei a chorar porque percebi que eu realmente poderia (entrar para o time).”

Apesar do exaustivo processo de teste e da adaptação ao estilo único do DCC, Powell aceitou o desafio, chamando a experiência de uma mistura de “modelando enquanto você dança.”

A jornada de Powell destaca problemas salariais atuais

No entanto, o glamour da torcida vem com uma realidade financeira que gerou polêmica. Apesar do alto perfil da Dallas Cowboysos membros do DCC são frequentemente mal pagos considerando a lucratividade da organização. As cheerleaders ganham cerca de US$ 500 por jogo e US$ 15-20 por hora para treinos, totalizando aproximadamente US$ 75.000 anualmente.

Isso é relativamente alto se comparado ao salário médio de uma líder de torcida da NFL, de US$ 75 a US$ 150 por jogo, mas ainda é insignificante em comparação aos milhões ganhos pelos jogadores da NFL.

O Dallas Cowboys, avaliado em US$ 9 bilhões, enfrentou críticas por pagar às líderes de torcida uma fração do que o time gera. Até agora, detalhes específicos sobre Pequeno Powellnão estão disponíveis publicamente. Sua principal fonte de renda vem de seu papel como líder de torcida do Dallas Cowboys e, embora seja conhecida por sua presença vibrante e dedicação, as líderes de torcida normalmente não ganham salários substanciais em comparação a outras figuras esportivas de alto nível.

Os críticos argumentam que os salários das cheerleaders são inadequados, dadas suas agendas exigentes e os vastos recursos da organização. Amy Diehl, uma pesquisadora de preconceito de gênero, comentou: “Os donos do Dallas Cowboys justificam pagar um salário irrisório às suas líderes de torcida porque é um privilégio e as mulheres estão encontrando seu propósito, paixão e irmandade.” Um usuário do TikTok ecoou esse sentimento, dizendo: “É uma loucura para mim que pessoas que valem bilhões de dólares não valorizem as pessoas que mantêm suas marcas à tona pagando-lhes um salário digno.”

A questão da equidade salarial foi destacada na série da Netflix Queridinhas da América: Líderes de Torcida do Dallas Cowboys. O programa revela que muitas líderes de torcida equilibram suas funções com empregos de período integral, como enfermagem ou floricultura, para sobreviver.