Patrocinador da camisa do Manchester United está aberto a comprar direitos de nomeação de estádio

O patrocinador da camisa do Manchester United, Snapdragon, estaria interessado em explorar qualquer oportunidade de ajudar a financiar o novo estádio do clube comprando direitos de nome.

A empresa de tecnologia substituiu a TeamViewer como patrocinadora da camisa do United nesta temporada após fechar um acordo de três anos no valor de £ 180 milhões (US$ 230 milhões).

O United está aberto à possibilidade de vender os direitos de nomeação do seu novo estádio — seja um local totalmente novo ou uma reforma do Old Trafford — e o Snapdragon estaria interessado se a oportunidade surgisse.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Old Trafford é Old Trafford, deveria ser sempre Old Trafford”, disse Don McGuire, diretor de marketing da empresa controladora do Snapdragon, a Qualcomm.

“Mas se houver uma marca associada a isso de alguma forma, impulsionada por alguém, um ‘at’ ou algo assim… este Snapdragon Stadium no Bashor Field.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a equipe na reimaginação de Old Trafford, do ponto de vista de tecnologia e inovação, e de Carrington, ambos.

“Então, se isso levar a algo maior, onde faria sentido para nós irmos ainda mais longe — isto [shirt sponsor] é bem grande, por sinal, não é barato — mas se fizer sentido, estamos sempre procurando oportunidades.”

Uma fonte disse à ESPN que a força-tarefa criada pelo United para liderar o projeto recomendou provisoriamente a construção de um novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas em um terreno atrás do Old Trafford. Uma decisão final não deve ser tomada até o final do ano, mas também é a opção favorecida pelo novo coproprietário Sir Jim Ratcliffe.

O United disse que todas as opções estão na mesa com relação ao financiamento do projeto, que deve durar cerca de seis anos e custar mais de £ 2 bilhões. A venda dos direitos de nomeação do estádio está sendo considerada, mas o clube insistiu que nenhuma decisão será tomada sem consultar os torcedores.