Paul Anka lista casa à venda na área de Los Angeles novamente, ainda quer US $ 10 milhões

Paulo Ana saiu de “Puppy Love” com sua casa na área de Los Angeles, pois descobrimos que o cantor está listando a enorme propriedade à venda… de novo.

O cantor está tentando se desfazer de sua residência de 4 quartos e 6 banheiros em Westlake Village por robustos US$ 10 milhões… o que é quase US$ 6 milhões a mais do que ele gastou para adquiri-la há quase 20 anos.