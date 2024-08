Paulo Dybala se compromete com a Roma, rejeita oferta de US$ 83 milhões da liga saudita

O craque argentino Paulo Dybala anunciou na quinta-feira que permaneceria na AS Roma, encerrando semanas de especulações que o vinculavam a uma transferência lucrativa para o clube saudita da Pro League, Al Qadsiah.

Vários relatórios indicam que Dybala recusou uma oferta de € 75 milhões (US$ 83 milhões) ao longo de três anos.

“Obrigado, Roma… Vejo vocês no domingo”, disse ele em uma postagem no Instagram.

A decisão de Dybala veio em meio a um período de incerteza sobre seu futuro. Ele treinou separadamente do primeiro time da Roma na quinta-feira e estava ausente da escalação inicial na partida de abertura da Série A contra o Cagliari no último domingo.

Dybala está entrando em seu último ano de contrato com a Roma, mas o acordo tem uma extensão automática se ele jogar pelo menos 15 partidas oficiais nesta temporada. Ele ganhará € 7,5 milhões mais € 2 milhões em complementos e bônus.

Desde que chegou à Roma vindo da Juventus em 2022, Dybala se estabeleceu como uma figura-chave na equipe. Em 78 aparições, ele marcou 34 gols e deu 18 assistências.

Os torcedores da Roma deixaram seus sentimentos claros na semana passada, com protestos do lado de fora do centro de treinamento do clube pedindo que o clube não transferisse o craque.

O comprometimento de Dybala com a Roma gerou um frenesi de alegria entre os torcedores, que se reuniram do lado de fora de sua casa na noite de quinta-feira para comemorar a notícia.

O Al Qadsiah, que fez várias tentativas de garantir os serviços de Dybala desde o início da janela de transferências de verão, é um clube saudita recém-promovido com um elenco repleto de estrelas, incluindo o ex-zagueiro do Real Madrid Nacho Fernandez e o ex-atacante do Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

A decisão de Dybala de ficar foi recebida com entusiasmo por seu companheiro de equipe na Roma e na Argentina, Leandro Paredes. “Para aqueles que não entenderam, ele continua conosco”, ele postou.