Pax Jolie-Pitt supostamente liberada da UTI após acidente com bicicleta elétrica

Pax Jolie-Pitt está se sentindo melhor após seu grave acidente de bicicleta elétrica… ele foi transferido da unidade de terapia intensiva e agora está se recuperando… de acordo com um novo relatório.

Fontes disseram à revista People … o filho de Angelina Jolie e Brad Pitt sofreu um trauma complexo com o acidente e, embora tenha recebido alta da UTI, ainda tem um longo caminho de recuperação pela frente com fisioterapia.

O meio de comunicação disse que Pax e Angelina – que estiveram ao lado de seu filho 24 horas por dia no hospital – agradeceram aos médicos por fornecerem atendimento médico incrível e às equipes de emergência por realizarem medidas rápidas para salvar vidas.

Nossas fontes policiais nos disseram… o motorista saiu para ver se Pax estava bem, mas não estava. O jovem de 20 anos sofreu um ferimento na cabeça com possível sangramento no cérebro, além de dores no quadril. Os paramédicos levaram Pax ao hospital para tratamento.