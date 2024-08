Pé Grande supostamente avistado em clipe de documentário ressurgido, correndo entre caribus

Os entusiastas do Pé Grande acham que viram seu homem (ou animal) em um documentário antigo que estão desenterrando e dando uma boa olhada… e honestamente, pode ser Biggie!

O clipe é do filme “Great North” de 2001 – filmado perto do Círculo Polar Ártico – e foi postado/circulado em um site para amantes do Pé Grande. Reddit página … e as pessoas online estão comentando sobre uma figura sombria correndo atrás de uma manada de caribu … que eles acham que é um sasquatch.

O documentário sobre a natureza Great North pode ter uma participação especial incomum. Aos quatro segundos deste clipe, uma estranha figura humanóide pode ser vista correndo ao lado do Caribu. Devido à natureza remota da filmagem, alguns alegaram que a tripulação capturou acidentalmente um sasquatch.

O reaparecimento desta cena despertou o velho debate sobre se é real ou não especialmente porque o diretor do filme William Reevesadmitiu há oito anos na página do YouTube ThinkerThunker que não percebeu a figura misteriosa até 15 anos após as filmagens.

Embora algumas pessoas pensassem que parecia um cara com uma mochila… Reeve ressaltou que não havia ninguém por centenas de quilômetros naquele momento – e ninguém de sua equipe estava do outro lado da água. Então, à primeira vista… essa coisa é meio inexplicável.

Quanto ao fato de ser um urso, Reeve também derrubou isso – os ursos correm de quatro, não na vertical. Então, essa teoria também foi descartada. Se você é uma pessoa grande… provavelmente pensa que isso é real!



É claro que este não é o único avistamento do Pé Grande – houve outros na memória mais recente.