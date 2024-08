‘Peça Adesanya em seguida’: profissionais reagem à grande vitória de Caio Borralho sobre Jared Cannonier no UFC Vegas 96

Caio Borralho se anunciou como uma ameaça ao título na categoria até 185 libras.

Competindo em seu primeiro evento principal do UFC, o talento do Fighting Nerds fez uma das melhores performances de sua carreira, superando um corte feio para quase finalizar Jared Cannonier tanto em pé quanto no chão no sábado, no evento principal do UFC Vegas 96. No final, Borralho conquistou uma decisão unânime (49-45, 49-45, 48-46) sobre o desafiante ao título e colocou seu nome na disputa no ranking dos médios do UFC.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu à vitória arrasadora de Borralho no UFC Vegas 96.