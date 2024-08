No último final de semana, o Destino Penedo participou do Salão do Turismo 2024, considerado uma das maiores vitrines do turismo brasileiro. O evento que é uma iniciativa do Ministério do Turismo foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 08 e 11.

Penedo foi destaque nos estandes da Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO; Sensações do Brasil, junto com os outros 12 municípios integrantes do Programa Futuro Turismo Brasil; Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs), do Sebrae; e do Destino Alagoas.



O Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, participou de reuniões diretamente relacionadas com os projetos nos quais Penedo está inserido.



O gestor da SETUREC também esteve com representantes da UNESCO Brasil, dos ministérios do Turismo e da Cultura para uma possível política nacional para uma Rede Brasileira de Cidades Criativas.



“O Salão do Turismo 2024 é uma grande oportunidade de divulgação e promoção do Destino Penedo. Não tenho dúvidas de que todos os momentos vão contribuir para o fortalecimento do turismo e dar a visibilidade que Penedo merece ter. Vem muita novidade por aí”, revelou Jair Galvão.