Pep Guardiola, do Man City, sobre evolução tática: Fico entediado

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que o tédio o ajudou a desenvolver novas ideias táticas enquanto tenta ganhar seu quinto título consecutivo da Premier League.

Guardiola, 53, começou sua nona temporada no City no último domingo com uma vitória confortável de 2 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge. Ele disse que sua evolução vem da inquietação, mas também de rivais reagindo às suas ideias.

Questionado sobre o motivo de ter empregado vários sistemas ao longo de seu tempo no City e no Barcelona e Bayern de Munique anteriormente, Guardiola disse à ESPN Brasil: “É porque senão eu fico entediado. Ficar fazendo sempre a mesma coisa por oito anos seria muito chato. Essa é a primeira coisa.

“E em segundo lugar, quando você faz algo e vai bem, eles [opponents] observe você e crie um antídoto. Se você for muito para dentro, eles se aproximam. Se abrirmos muito o campo, eles o abrirão mais.

“Qualquer coisa que fazemos e eles respondem a nós, temos que responder novamente. A terceira razão são os jogadores que temos. Quais qualidades específicas eles têm e quando eles se adaptam melhor à maneira como você quer jogar.”

O Manchester City de Pep Guardiola passou por diversas mudanças táticas. James Gill – Danehouse/Getty Images

O treinador catalão acrescentou que nunca pensou que ficaria com os atuais campeões por tanto tempo, em meio a relatos de que ele estaria pensando em sair no final de seu contrato, que expira após esta temporada.

“Nem nos meus sonhos mais loucos”, Guardiola disse quando perguntado sobre a duração de seu mandato. “Se não tivéssemos vencido, não estaríamos aqui, teria mudado.”

A campanha do City na Premier League continua contra o Ipswich Town no sábado.