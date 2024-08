Pep Guardiola: Não tenho certeza se o Man City está pronto, apesar da vitória no Community Shield

Pep Guardiola diz que não sabe se o Manchester City estará pronto para o início da temporada da Premier League, apesar de ter vencido o Community Shield contra o Manchester United.

O City venceu nos pênaltis após empatar por 1 a 1 em Wembley no sábado.

O time de Guardiola inicia a defesa do título contra o Chelsea em Stamford Bridge no próximo final de semana, mas ele diz que não aprendeu muito com a vitória sobre o United.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Não posso responder se estamos prontos”, disse o gerente da cidade.

“Poderíamos ter perdido hoje, estávamos perto de perder com minutos restantes, então é por isso que você tem que esperar. Vi muitas coisas hoje que gosto. Os primeiros 35 minutos foram além de excelentes, inesperados para o tempo que estamos juntos.

“Estamos longe do nosso melhor. É normal, mas é melhor começar com um troféu conquistado.

“É melhor, mas a realidade é que nada mudou pelo fato de termos vencido.”

O Man City de Pep Guardiola derrotou o rival Man United no Community Shield de sábado. Eddie Keogh – A FA/A FA via Getty Images

O City estava a poucos minutos de perder até que o substituto Bernardo Silva marcou o gol de empate no final, de cabeça, de curta distância, levando o jogo para os pênaltis.

O gol de Silva foi marcado graças a uma jogada inteligente e cruzamento de Oscar Bobb, um dos jogadores de destaque do City naquele dia.

O jovem aproveitou uma impressionante turnê de pré-temporada pelos EUA e deve desempenhar um papel fundamental nas primeiras semanas da temporada, enquanto os jogadores internacionais se atualizam.

“Queremos mais”, disse Guardiola.

“As ações no terço final ele tem que fazer com mais regularidade. Às vezes ele tem a chance de pegar a bola e ir e ele é um pouco passivo, mas ele tem algo único. De uma parada, os primeiros passos para a direita e para a esquerda são inacreditáveis.

“A ação para o gol, ele está atrás da bola e como ele virou e fez o cruzamento é uma qualidade enorme. Ele tem uma ética de trabalho incrível, sua intensidade em pressionar e ler para defender é muito boa, mas ele ainda é jovem. Ainda assim, ele tem a habilidade de fazer isso, ele tem que fazer isso com mais regularidade.”